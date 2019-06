VIVIANO HA FRETTA: OBIETTIVO 27 GIUGNO. DA VICE LAFONT...

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Le strade di Emiliano Viviano e la Fiorentina potrebbero nuovamente incontrarsi.

Dopo la breve esperienza, un anno per l’esattezza, del 2012, il portiere di proprietà dello Sporting Lisbona potrebbe tornare a indossare la maglia viola.

Negli ultimi giorni, infatti, il calciatore classe ‘85 sembra essere finito sotto il mirino della Fiorentina.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il procuratore dell’ormai ex portiere della SPAL e Daniele Pradè starebbero, infatti, lavorando per il ritorno di Viviano nel capoluogo toscano. I rapporti tra il giocatore e il ds viola sono ottimi come lo sono quelli con il mister Vincenzo Montella e l’idea di ritornare a vestire la maglia della sua squadra del cuore lo esalta non poco.

A Firenze troverebbe una situazione portieri sicuramente non facile. Lafont e Dragowski sono due giovani di qualità e, mentre il secondo sarebbe molto vicino alla cessione, il primo è pronto a difendere la porta viola con entusiasmo e con tanta voglia di riscattare una stagione di alti e basso. Per Viviano, però, come già anticipato da noi negli scorsi giorni (CLICCA QUI), l’idea di venire a Firenze come secondo portiere è tutt’altro che un problema.

Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la volontà del calciatore sarebbe comunque quella di chiudere l’operazione prima del 27 giugno, data di inizio del ritiro dello Sporting.