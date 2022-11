VIOLA DEL MONDO: CINQUE IN QATAR COME NELL'82 E NEL'54. MA IL RECORD È DEL MUNDIAL

Cinque viola ai Mondali, come nel 1998. Non è record (quello appartiene alla mitica edizione del Mundial spagnolo dell’82 vinto dall’Italia contro la Germania Ovest a Madrid, con addirittura sei elementi della Fiorentina che presero parte al torneo) eppure i numeri dei giocatori di Italiano convocati per la Coppa del Mondo del Qatar 2022 sono davvero sorprendenti. Certo, nessuna sorpresa rispetto alle liste che già da settimane giravano (le esclusioni di Martinez Quarta con l’Argentina e di Terzic con la Serbia erano nell’aria) eppure il dato di fatto che il club di Rocco Commisso sarà uno dei più rappresentati d’Italia nella rassegna che partirà il prossimo 20 novembre.

Nessun sussulto, dicevamo. Né per l’Albiceleste dove, a dispetto delle precarie condizioni fisiche, Nico Gonzalez è stato regolarmente convocato dal ct Scaloni, né per la Serbia che è la Nazionale con più viola ai Mondiali, data la presenza di Jovic e Milenkovic. Un rappresentante a testa anche per Marocco (Amrabat) e Polonia (Zurkowski). Nella storia della Coppa del Mondo è la terza volta che la Fiorentina ha cinque suoi giocatori impegnati nel torneo, il primo della storia che si gioca d’inverno: era già accaduto nell’edizione 1998, quando i calciatori di Trapattoni convocati in Francia furono Cois e Toldo (Italia), Edmundo (Brasile), Oliveira (Belgio) e ovviamente Batistuta (Argentina), ma anche 44 anni prima (edizione del 1954 in Svizzera) quando Bernardini, ottenuto il 3° posto in Serie A, lasciò partire gli italiani Costagliola, Gratton, Segato, Cervato e Magnini.

E il record negativo? Ci sono state in effetti alcune occasioni nelle quali la Fiorentina non ha avuto alcun rappresentate ai Mondiali, di qualsiasi nazionalità fosse. È stato il caso dell’edizione del 1974 in Germania, del 1958 in Svezia (dove tra l’altro l’Italia non partecipò) e a quelli del 1938 in Francia (vinti dagli Azzurri) e del 1930 in Uruguay, il primo in assoluto. Di seguito, l’elenco di tutti i giocatori della Fiorentina convocati per i Campionati del Mondo di calcio:

2022 (5): Gonzalez (Argentina), Jovic e Milenkovic (Serbia), Amrabat (Marocco), Zurkowski (Polonia)

2018 (2): Badelj (Croazia), Milenkovic (Serbia)

2014 (2): Cuadrado (Colombia), Rebic (Croazia)

2010 (4): Montolivo e Gilardino (Italia), Kroldrup (Danimarca), Bolatti (Argentina)

2006 (2): Toni (Italia), Ujfalusi (Repubblica Ceca)

2002 (2): Di Livio (Italia), Gomes (Portogallo)

1998 (5): Cois e Toldo (Italia), Edmundo (Brasile), Oliveira (Belgio), Batistuta (Argentina)

1994 (2): Batistuta (Argentina), Effemberg (Germania)

1990 (3): Baggio (Italia), Kubik (Repubblica Ceca), Dunga (Brasile)

1986 (2): Passarella (Argentina), Galli (Italia)

1982 (6): Bertoni (Argentina), Galli, Graziani, Massaro, Vierchowod e Antognoni (Italia)

1978 (1): Antognoni (Italia)

1970 (2): Ferrante e De Sisti (Italia)

1966 (1): Albertosi (Italia)

1962 (2): Albertosi e Robotti (Italia)

1954 (5): Costagliola, Gratton, Segato, Cervato e Magnini (Italia)

1950 (2): Pandolfini e Magli (Italia)

1934 (1): Pizziolo (Italia)