VIOLA, CHE PARTENZA: SOLO DUE VOLTE MEGLIO DAL 2010 A OGGI

Una partenza in campionato che a Firenze non si vedeva da un po'. Dal 2018 per la precisione. Sei punti in tre partite sono il biglietto da visita migliore per Vincenzo Italiano alla Fiorentina, frutto peraltro di vittorie in un calendario tutt'altro che semplice. Anzi, numeri alla mano dal 2010 ad oggi la partenza della nuova Fiorentina di Italiano potrebbe essere considerata la migliore. Perché è vero che il primo Montella e il secondo Pioli arrivarono anche a 7 punti in tre partite, ma è altresì vero che i 7 punti furono realizzati contro squadre tutte della parte destra della classifica.

Roma, Torino e Atalanta non erano certo gli avversari più semplici che la Fiorentina poteva pescare dall'urna del calendario, ma questo non ha spaventato Italiano e i suoi giocatori che anzi, sfiorando l'impresa (svanita per centimetri) a Roma e battendo granata e nerazzurri si sono guadagnati l'ottavo posto momentaneo.

È indubbio che siano tutti numeri parziali, frutto semplicemente dell'inizio del campionato. Ma un motivo in più per credere che il vento dalle parti di Firenze sia realmente cambiato. Ecco nel dettaglio tutti gli inizi della Fiorentina dal 2010 ad oggi.

2010/11, Mihajlovic 1pt- Fiorentina-Napoli 1-1; Lecce-Fiorentina 1-0; Fiorentina-Lazio 1-2

2011/12, Mihajlovic 4pt - Siena-Fiorentina 0-0; Fiorentina-Bologna 2-0; Udinese-Fiorentina 2-0.

2012/13, Montella 6pt - Fiorentina-Udinese 2-1; Napoli-Fiorentina 2-1; Fiorentina-Catania 2-0.

2013/14, Montella 7pt - Fiorentina-Catania 2-1; Genoa-Fiorentina 2-5; Fiorentina-Cagliari 1-1.

2014/15, Montella 4pt - Roma-Fiorentina 2-0; Fiorentina-Genoa 0-0; Atalanta-Fiorentina 0-1.

2015/16, Sousa 4pt - Fiorentina-Milan 2-0; Torino-Fiorentina 3-1; Fiorentina-Genoa 1-0.

2016/17, Sousa 3pt - Juventus-Fiorentina 2-1; Fiorentina-Chievo 1-0; Genoa-Fiorentina 1-0.

2017/18, Pioli 3pt - Inter-Fiorentina 3-0; Fiorentina-Sampdoria 1-2; Verona-Fiorentina 0-5.

2018/19, Pioli 7pt - Sampdoria-Fiorentina 1-1; Fiorentina-Chievo 6-1; Fiorentina-Udinese 1-0.

2019/20, Montella 1pt - Fiorentina-Napoli 3-4; Genoa-Fiorentina 2-1; Fiorentina-Juventus 0-0.

2020/21, Iachini 3pt - Fiorentina-Torino 1-0; Inter-Fiorentina 4-3; Fiorentina-Sampdoria 1-2.

2021/22, Italiano 6pt - Roma-Fiorentina 1-3; Fiorentina-Torino 2-1; Atalanta-Fiorentina 1-2.