Live Via al primo allenamento a porte aperte della Fiorentina: che clima al Viola Park!

vedi letture

Inizia con questo pomeriggio la serie di sedute a porte aperte del ritiro estivo della Fiorentina. Al Viola Park, presso lo stadio Curva Fiesole (dove ieri sera è andata in scena il Viola Carpet con la presentazione delle squadre maschile, femminile e Primavera), sta per iniziare l'allenamento pomeridiano della squadra viola, che questa mattina ha già lavorato presso il padiglione della prima squadra con una seduta tecnico-tattica nel corso della quale alcuni giocatori hanno ultimato i propri test fisici di rito. Già attorno alle 17:30 Stefano Pioli e il suo staff hanno predisposto il campo con ostacoli, sagome, porte e palloni per gli esercizi di questo pomeriggio. Di seguito il LIVE dell'allenamento di questo pomeriggio, il quarto - contando anche le mattine di ieri e oggi - di questa pre-season di Ranieri e soci al Viola Park:

18:50 - Ed ecco i primi esercizi più appassionanti per il pubblico, divertito dalle esercitazioni in palleggio dei ragazzi di Pioli: nel video in calce, una serie di scambi al volo tra Gudmundsson, Kean, Richardson, Fagioli ed altri ancora, intenti a far "canestro" con i piedi.

18:46 - Primi esercizi di mobilità aerobica per la Fiorentina, che dopo una fase di posture su tappetino ha iniziato il riscaldamento vero e proprio sotto gli applausi del pubblico.

18:40 - Nel frattempo ha fatto il suo ingresso in campo anche il ds Daniele Pradè, che ha accompagnato i corsisti di Coverciano (per il patentino da allenatore), tra cui Leonardo Bonucci.

18:36 - La squadra di Pioli è entrata in campo e sta svolgendo una serie di esercizi di stretching e mobilità posturale, inizia il riscaldamento.

18:25 - Tanto entusiasmo e tante foto e autografi da parte dei protagonisti: Stefano Pioli e Tommaso Martinelli si stanno dedicando ai piccoli tifosi viola, giunti al Viola Park per questo inizio di ritiro.