UN ALTRO POSITIVO NEL TORO MA FIORENTINA SERENA PER MILANO

La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, diffusa dall'edizione web de La Stampa: poche ore dopo la partita dello scorso weekend in quel di Firenze, è emerso un nuovo caso di positività al Covid-19 nel Torino. Una notizia che rischia di avere risvolti pesanti in casa granata, e che mette a rischio pure la prossima sfida dei ragazzi di Giampaolo, impegnati con l'Atalanta. Il quotidiano piemontese sottolineava ciò, lasciando però intendere di fondo che anche la Fiorentina rischiasse di avere conseguenze per il prossimo impegno di campionato.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, al momento lo scenario sembrerebbe essere piuttosto differente. Da fonti vicine al club viola, infatti, si evince che da parte della Lega Serie A e della federazione non siano ancora arrivati avvisi di alcun tipo, con la Fiorentina che prosegue regolarmente nel suo percorso di avvicinamento alla trasferta di San Siro. Al momento niente di nuovo, dunque, con il club viola che va avanti senza differenziazioni rispetto alle normali procedure sanitarie.

Logicamente ci sarà ancor più bisogno di avere la certezza che nessuno sia stato contagiato - da capire in tal senso chi sia il giocatore del Torino risultato positivo, se fosse in campo o meno - con controlli più stringenti e con ogni probabilità leggermente anticipati rispetto alla tabella di marcia, anche se dal club di viale Fanti non sembrano passare messaggi di preoccupazione. La Fiorentina, insomma, appare serena e prosegue nel suo iter di tamponi, in attesa di eventuali nuove comunicazioni da parte delle autorità preposte. La testa di Iachini, dei suoi ragazzi e dell'ambiente che li circonda, su questo c'è da giurarci, è rivolta solamente alla sfida contro l'Inter.