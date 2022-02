UN'ALTRA BOTTA DI VITA

Rischia di farsi pesante il clima intorno alla Fiorentina, e non esclusivamente per la sonora sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato. La ripartenza del dopo mercato si è fatta - come prevedibile - subito in salita, e già i prossimi due impegni diventano tappe da raggiungere di slancio per non accumulare ritardo.

Così più che crogiolarsi su un addio per forza sofferto, e comunque in attesa di capire definitivamente che fisionomia prenderà adesso la stagione, c’è da sperare che Italiano e i suoi sappiano far quadrato, allontanare voci e malumori dallo spogliatoio e confermare quella forza di reazione che già in passato si è mostrata, che fosse dopo il k.o. di Venezia o dopo quello di Torino.

D’altronde fu proprio dopo il 4-0 rimediato dagli uomini di Juric che la squadra viola riuscì ad allungare la propria avventura in coppa Italia, andando a vincere a Napoli, ed è così dal precedente in questione che la Fiorentina può ripartire nel suo avvicinamento alla sfida di coppa. Una gara difficile, resa complicata da un’Atalanta che al pari dei viola vorrà replicare all’ultima sconfitta interna, ma pur sempre un ostacolo che la Fiorentina ha già saputo superare nel girone d’andata. Regalandosi una botta di vita che anche giovedì sera, nell’ottica della trasferta di La Spezia, farebbe un gran comodo a tutto l’universo viola.