ULTIMO STEP A ROMA: GONZALEZ ALL'IDONEITÀ SPORTIVA

La sabbia nella clessidra corre, alla base c'è il faccione del grande ex Pioli che osserva le evoluzioni di casa Fiorentina, in cima quello di Vincenzo Italiano che scruta, pensieroso ma soprattutto pensante, alla ricerca continua di soluzioni alternative per la partita di sabato prossimo. Uno dei granelli di sabbia, invece, il più vistoso assieme a quello che dovrà affiancare Igor nella coppia centrale, è Nicolas Gonzalez. La corsa contro il tempo di casa viola per riavere l'argentino in campo già col Milan, dopo i venti giorni di stop imposti dal Covid, oggi vive un capitolo importantissimo del suo sviluppo.

Come riportato su queste pagine, Gonzalez stamani è stato portato al Gemelli di Roma dove aveva in programma la visita clou tra tutte quelle propedeutiche ad un suo ritorno, la cosiddetta idoneità sportiva. Visitato da un team di specialisti, il controllo odierno rappresenta il capitolo chiave per il suo rientro in campo a pieno regime, dopo che per tre settimane è stato costretto a limitarsi esclusivamente ad un lavoro personale in palestra.

Qualora non dovessero emergere problematiche, per l'argentino già stasera potrebbe essere tempo di una prima sgambata, personalizzata e lontana dal resto del gruppo, la cui seduta è programmata per il primo pomeriggio. Al massimo domani, invece, Italiano si augura di rivederlo dal vivo e riabbracciarlo, sperando che la sua condizione fisica non sia così disastrosa da impedirgli una significativa fetta di partita nel difficile confronto con il Diavolo, in questo momento capolista assieme al Napoli di Spalletti. Avere Gonzalez per l'ultimo dei big match in programma nell'andata potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

