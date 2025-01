TRA SORRISO E DAY OFF: GUDMUNDSSON SI CANDIDA PER MONZA E PER UN GRANDE 2025

© foto di pietro.lazzerini

Non più tardi di qualche ora fa, Albert Gudmundsson lasciava il Viola Park alla guida, sorridente, con lo sguardo disteso di chi probabilmente si sta sentendo sempre meglio. Dopo reiterati problemi fisici, l’islandese ha iniziato a lavorare a parte anche questa settimana, per poi tornare in gruppo due giorni fa e proseguire ottimamente nella seduta di ieri, dalla quale è uscito mostrandosi ridente alle nostre telecamere (la foto nella copertina dell'articolo).

Dolore alla caviglia quasi svanito

Segnali più che incoraggianti per Raffaele Palladino, colui che più di tutti attende di vedere all’opera l’ex Genoa al massimo delle potenzialità. Pagato per un totale che lo porterà ad essere l’acquisto più oneroso della storia viola, Gudmundsson è il cognome che risuona sempre più di tutti dalle tribune del Franchi quando gioca la Fiorentina, col pubblico che reclama ciclicamente il suo impiego in campo. Sabato, quando col Napoli è rimasto fuori per un problema alla caviglia, sugli spalti non si placavano i chiacchiericci sulla sua non-presenza, specie per non essersi neanche scaldato. Come a fine gara, quando non ha preso parte al consueto mini allenamento che svolgono coloro che non sono scesi in campo.

Pronto a Monza, 2025 nel mirino

Problema alla caviglia, dicevamo, che in queste ore è andato via via scemando. Tanto da far apparire l’ex Genoa spensierato come ieri all’uscita dal centro sportivo. Oggi la squadra beneficerà di un giorno libero prima di rimettersi in carreggiata domani e nel weekend verso la trasferta di Monza, dove Gudmundsson arriverà a giocarsi se tutto va bene una maglia da titolare. I restanti dubbi da fugare non riguardano ovviamente il lato tecnico, sul quale il fantasista è indiscutibile, quanto la condizione fisica che entro lunedì sera dovrebbe risultare limata al massimo, al punto da mettere in campo un Gudmundsson rigenerato e del quale tutto il mondo Fiorentina ha voglia di godere nel 2025.