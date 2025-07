RFV Pioli di nuovo viola, l'ex preparatore Betti: "Farà calcio spumeggiante, non 'alla garibaldina'"

Emiliano Betti, ex portiere ed ex preparatore dei portieri della Fiorentina, ha fatto parte dello staff di Stefano Pioli - che ha seguito nel medesimo ruolo che ricopriva già in viola - nella sua esperienza al Milan dello scudetto, ed è intervenuto su Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", per commentare il ritorno dell'ex tecnico dell'Al Nassr sulla panchina viola: "Non mi aspettavo che tornasse, però Stefano è molto legato alla città di Firenze. Parlandoci insieme, tante volte mi ribadiva il suo affetto per Firenze. È qualcosa che ci ha accomunato".

Come se lo immagina rispetto all'esperienza al Milan e all'Al Nassr?

"L'esperienza araba non l'ho vissuta, ma non credo sia il tipo di ambiente che possa andare bene a Stefano. Ci sono clima e abitudini diverse, noi italiani non siamo stati facilitati ad adattarci in Paesi del genere, e poi là il calcio sta iniziando a prendere piede ora. A livello qualitativo devono crescere ancora molto, il suo rientro in Italia è cosa ben gradita. Ora è un allenatore diverso rispetto a quando allenava la Fiorentina. L'avventura al Milan gli ha fatto fare cambiamenti importanti".

Che calcio è quello che propone?

"Un calcio molto propositivo, con una buona organizzazione difensiva. Non è un gioco "alla garibaldina", ma è ben organizzato sia in difesa che sugli esterni, con le due punte larghe che fanno un calcio estremamente veloce e propositivo. Davvero un bel calcio, molto spumeggiante dove si vedono tante occasioni. Non si espone tantissimo alle situazioni avversarie, se la squadra è ben costruita offre una certa stabilità in entrambe le fasi".

La difesa le pare consolidata, a maggior ragione dopo l'arrivo di Viti?

"I reparti della Fiorentina sono a posto già a un 40%, la fase di collaudo è stata fatta, gli automatismi necessari ci sono già. Con un innesto o due, si può sicuramente migliorare. Poi andrà visto come verrà assimilata la richiesta dell'allenatore".