FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Albert Gudmundsson non si scalda alla fine del match contro il Napoli con i panchinari della Fiorentina. Come al solito chi non ha giocato nel corso del match a fine gara svolge un piccolo allenamento fisico. Presenti Kayode, Valentini, Ikone e Pongracic, mentre assente Albert Gudmundsson che non è entrato in campo contro il Napoli.