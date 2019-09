TOTOFORMAZIONE, RANIERI IN VANTAGGIO SU DALBERT. C'È BOA

Questa sera, a Genova, la Fiorentina giocherà la sua seconda partita del campionato di Serie A 2019/20. Il modulo della formazione che Montella schiererà in campo sarà un 4-3-3, come in occasione dell'ultimo incontro col Napoli.

Pochi dubbi, anzi, solo uno. Si tratta della difesa, più nella fattispecie del terzino sinistro: la sfida è infatti tra il giovane Ranieri e il nuovo acquisto Dalbert che, per quattro giornali su sei, rimarrà in panchina almeno a inizio gara.

Di seguito le probabili formazioni secondo i quotidiani odierni.

GAZZETTA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.

CORR.FIO. (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.

NAZIONE (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.

CORR.SPORT (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.

REPUBBLICA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.

TUTTOSPORT (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.