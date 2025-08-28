FirenzeViola

Totoformazione, Dzeko dal primo minuto. Ballottaggio Gosens-Parisi e occhio a Richardson

di Niccolò Santi

Stasera alle ore 20:00 la Fiorentina affronterà il Polissya per il ritorno degli spareggi di Conference League. I quotidiani sono piuttosto divisi a partire dal modulo che schiererà Pioli: il 3-5-2 o il 3-4-2-1. Sicuramente in porta ci sarà De Gea. Davanti a lui si presume Comuzzo, Pablo Mari e Viti. A centrocampo è possibile l'impiego di Dodo con Mandragora, Fagioli, Ndour e uno tra Gosens e Parisi. Davanti Fazzini più Dzeko. Ma occhio alla sorpresa Richardson.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani sportivi in edicola stamani.

GAZZETTA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Ranieri, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Fazzini, Dzeko. 

COR. FIO. (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Fazzini, Dzeko.

NAZIONE (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Dodo, Fagioli, Mandragora, Parisi; Richardson, Fazzini; Dzeko.

COR. SPORT (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Dodo, Fagioli, Mandragora, Parisi; Fazzini, Richardson; Dzeko.

TUTTOSPORT (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Fazzini, Dzeko.

REP. FI. (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens; Ndour, Fazzini; Dzeko.