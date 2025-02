FirenzeViola Totoformazione, dubbi (pochi) su modulo e maglie. Verso il 3-5-2: Fagioli titolare, ballottaggi in difesa

Dubbi sul modulo (pochi) e sugli interpreti (altrettanto pochi). Sono i punti interrogativi che accompagnano Raffaele Palladino alla sfida contro il Lecce, quando stasera, calcio d'inizio al Franchi ore 20:45, sarà sotto esame davanti al proprio pubblico, voglioso di rivalsa per la cocente debacle di Verona e in generale dell'intero periodo negativo. Tornando alla formazione, la carta stampata racconta di un allenatore perlopiù intenzionato a riproporre la difesa a tre rispetto alla più impiegata linea a quattro, con giusto un paio di dubbi in merito alle maglie da titolare. Nessun pensiero sulla presenza di De Gea fra i pali come quella di Dodo e Gosens (di rientro dalla squalifica) sulle corsie esterne, piuttosto un timido ballottaggio nel terzetto arretrato, che vedrà protagonisti Pongracic e Ranieri assieme probabilmente a Comuzzo, ma resta accesa una fiammella di speranza per Pablo Marì, cercato a lungo da Palladino e in lotta per un posto col classe 2005, favorito.

Chi fa il regista?

Detto dei pendolini sulle fasce, la mediana a tre godrà del debutto da titolare di Fagioli (se non verrà confermato il 4-2-3-1, andando verso il 3-5-2), coadiuvato da Cataldi e Mandragora, con Richardson squalificato. È l'ipotesi paventata dai più, mentre qualche giornale ipotizza l'inserimento di Ndour come mezzala per far fronte al probabile forfait di Folorunsho, dolorante da una botta presa al Bentegodi, attingendo dall'ex PSG muscoli e velocità. Resta solo il dubbio su chi agirà in cabina di regia, se Cataldi o Fagioli (più probabile). Tandem d'attacco che mette - facilmente, viste le poche alternative con Kean indisponibile - d'accordo tutti: toccherà a Zaniolo e Beltran vestire i panni degli attaccanti, da capire chi nel ruolo del 10 e chi in quello del centravanti.

Questa la probabile formazione della Fiorentina contro il Lecce, secondo i quotidiani nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Fagioli, Zaniolo, Parisi; Beltran.

Corriere dello Sport-Stadio (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Gosens; Zaniolo, Beltran.

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Gosens; Zaniolo, Beltran.

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Gosens; Zaniolo, Beltran.

la Repubblica (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Mandragora, Gosens; Zaniolo, Beltran.

La Nazione (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Zaniolo, Beltran.

FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Zaniolo, Beltran.