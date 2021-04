TOTOFORMAZIONE, CONCORDANO TUTTI: OK VENUTI, TORNA CASTRO

Tutti d'accordo, stamani, i quotidiani in merito alla probabile formazione che il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha in mente per la partita di oggi contro la Juventus. Sarà ancora 3-5-2, con Dragoski in porta, mentre davanti a lui Milenkovic, Pezzella e Caceres; a centrocampo Pulgar in cabina di regia e Amrabat-Castrovilli mezzali; sulle fasce Venuti e Biraghi; infine in attacco Ribery supporterà l'unica punta Vlahovic.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani odierni.

GAZZETTA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

COR. FIO. (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

NAZIONE (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

COR. SPORT (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Vlahovic.

TUTTOSPORT (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Vlahovic.

REPUBBLICA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.