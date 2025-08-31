FirenzeViola Torino-Fiorentina, totoformazione: dubbio Comuzzo-Marì. In mediana Fagioli, Sohm e Mandragora

vedi letture

Reduce dal successo europeo per 3-2 al Mapei Stadium contro il Polissya, questo pomeriggio, calcio d'inizio alle 18:30, la Fiorentina di Stefano Pioli torna in campo in Serie A. Ranieri e compagni saranno ospiti del Torino di Marco Baroni in un match valido per la seconda giornata di campionato. Se i granata avranno voglia di riscatto dopo il 5-0 subito a San Siro dall'Inter nel primo turno di Serie A, i viola proveranno a portare a casa i primi tre punti del proprio campionato dopo il pareggio 1-1 di una settimana fa a Cagliari.

Per tornare a Firenze con il bottino pieno Pioli si affiderà a De Gea in porta con davanti a lui un terzetto difensivo formato da Pongracic, Ranieri e uno tra Comuzzo e Pablo Marì. I quotidiani questa mattina in edicola si dividono riguardo alla presenza tra i titolari del classe 2005. Confermati Dodo e Gosens sulle corsie esterne con Fagioli, Sohm e Mandragora a completare la linea mediana. Rispetto alla gara di Cagliari ci sarebbe l'inserimento dell'ex Torino al posto di Ndour. Davanti spazio alla coppia Gudmundsson-Kean. Solo per il Corriere Fiorentino i gigliati agiranno con il doppio trequartista, Gudmundsson e Fazzini, alle spalle di Kean con la coppia Mandragora-Fagioli in mediana. Partiranno dalla panchina i nuovi arrivati Nicolussi Caviglia e Piccoli.

Questa la probabile formazione della Fiorentina contro il Torino secondo i principali quotidiani:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean

Corriere dello Sport (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson; Kean

Tuttosport (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean

La Nazione (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean

Corriere Fiorentino (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Mandragora, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean

FirenzeViola.it (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.