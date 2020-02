STADIO, LA PALLA PASSA A ROCCO

Sullo stadio ora la palla passa a Rocco Commisso. Le polemiche con la Juventus, le multe comminate dal giudice sportivo, la prossima partita con l'Atalanta e la presentazione dei giocatori viola, piatto ricco di questa giornata, hanno fatto passare un po' in secondo piano quello che era atteso da tempo dalla Fiorentina, crocevia per la costruzione del nuovo stadio: il bando per l'acquisto dell'area sud della Mercafir dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto sportivo. La dirigenza ha messo in moto i suoi tecnici per verificare che soddisfi il "fast fast fast" e il giusto prezzo invocati da sempre da Commisso. Poche le novità sui costi perché sono stati confermati i 22 milioni stimati dalla Praxi, da non versare subito (il Comune di solito prevede un 30 per cento di acconto) se non una polizza di fideiussione che, se non saranno rispettati i tempi dal Comune stesso, sarà restituita.

Tempi che sono stati ridotti all'osso dall'amministrazione che si impegna a consegnare l'area con i capannoni liberi entro 20 mesi dall'aggiudicazione provvisoria. Nel frattempo il soggetto che manifesta l'interesse può depositare i documenti necessari entro 12 mesi, così da poter partire subito alla consegna dell'area. Tali documenti consistono nel progetto, con il piano di recupero dell'are e il VAS (valutazione ambientale strategica). Nel progetto la priorità deve essere data allo stadio, di minimo 35mila posti ma il soggetto aggiudicatario avrà a disposizione 18mila metri quadrati per il commerciale, più di 4mila metri quadrati per attività turistiche ricettive (alberghi ecc) e attività direzionali ed uffici. Inoltre dentro lo stadio la Fiorentina (o chi per lei) potrà prevedere altre attività commerciali o ricettive (ristorante, area fittness ecc). Ma la condizione è che venga prima attivato lo stadio, anche per evitare speculazioni da chi si volesse inserire per farci altro. Il totale è di 14.5 ettari mentre i parcheggi (9 ettari) saranno a carico del Comune e di Firenze Parcheggi. Ora dunque la palla passa davvero a Rocco Commisso che avrà tempo fino al 7 aprile per fare la sua offerta, con la disponibilità a fornire ogni chiarimento tecnico e giuridico da parte del Comune, come da prassi in questi casi.