FirenzeViola Sta per arrivare marzo, il mese della verità: 6 partite che indirizzeranno la stagione

Il mese di marzo si preannuncia davvero caldo per la Fiorentina, che, dopo i passi falsi contro Como ed Hellas Verona, due scontri che sulla carta dovevano portare qualche punto, si trova ad affrontare una serie di partite cruciali per la sua stagione. La squadra di Raffaele Palladino, reduce da due delusioni in campionato, è chiamata a un’immediata reazione già nella gara di venerdì sera contro il Lecce, che potrebbe rappresentare l’occasione giusta per risollevarsi e ritrovare la giusta carica in vista del filotto di partite da affrontare.

Dopo questo incontro, il calendario si fa decisamente più insidioso. Il 9 marzo la Fiorentina sarà impegnata al Maradona contro il Napoli, che sta lottando per lo scudetto. A seguire, il 16 marzo, al Franchi va in scena la partita dell'anno la Juventus, che quest'anno, oltre al sapore sempre speciale della sfida, vale come uno scontro diretto. Ma non è finita: nel mezzo, la Fiorentina dovrà affrontare anche gli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos, il 6 e il 13 marzo. Due match che rappresentano un momento cruciale della stagione, che potrebbe dare alla squadra un ulteriore stimolo in vista delle gare successive, ma che allo stesso tempo aggiungono ulteriori impegni in un mese già molto carico.

E se tutto ciò non bastasse, il mese di marzo si concluderà con due sfide altrettanto impegnative: nel weekend del 30 marzo il ritorno in campionato, dopo la sosta delle Nazionali, contro l’Atalanta al Franchi, e questo tour de force si concluderà la settimana dopo nel match contro il Milan a San Siro. Soprattutto quello contro i rossoneri è un altro scontro diretto per le zone alte della classifica che valgono l'Europa. Sei partite (sette con qella di Lecce) cruciali in un mese di fuoco, che metteranno a dura prova la Fiorentina, chiamata a dimostrare il suo vero valore e a lottare per raggiungere i suoi obiettivi stagionali. Un marzo che dirà molto sulle reali ambizioni della squadra.

Il calendario della Fiorentina

Venerdì 28/2 Fiorentina-Lecce

Giovedì 06/03 Panathinaikos-Fiorentina

Domenica 09/03 Napoli-Fiorentina

Giovedì 13/03 Fiorentina-Panathinaikos

Domenica 16/03 Fiorentina-Juventus

--- sosta ---

Domenica 30/3 (data e orario ancora da definire) Fiorentina-Atalanta

Domenica 06/04 (data e orario ancora da definire) Milan-Fiorentina