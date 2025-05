FirenzeViola Verso Fiorentina-Bologna, in attacco "porte aperte" per i big ma Colpani e Caprini si scaldano

vedi letture

Raffaele Palladino affronterà una delle partite più importanti per il futuro della Fiorentina, perché per tenere aperta la chance Europa è obbligatorio passare dai 3 punti con il Bologna, con una squadra rattoppata e senza attacco.

Una squadra spuntata

Con Zaniolo e Beltran (oltre Folorunsho) squalificati, la Fiorentina resta appesa alla speranza di recuperare almeno uno tra Gudmundsson e Kean, fermi per un problema muscolare. I due giocatori hanno fatto una parte di allenamento in gruppo ma da qui a dire che sono recuperati ce ne passa e parecchio, come spiega lo stesso tecnico: "Gud e Kean hanno fatto solo una prima parte di lavoro con la squadra. Vediamo come stanno domani e come rispondono alla seduta di oggi. Valuteremo tutto di ora in ora. Eventualmente ci saranno i giovani a disposizione, oggi c'è la Primavera che gioca e da domani aggregheremo qualcuno. La squadra è pronta a tutte le emergenze. Difficile dire chi tra Gud e Kean sia più vicino al rientro: ogni recupero è soggettivo, indicativamente hanno fatto poco: ripeto, vediamo domani ma teniamoci la porta aperta".

Alternative

In caso di forfait Palladino conta di convocare ragazzi della Primavera, Tommaso Rubino in particolare visto che Maat Caprini fa già parte in pianta stabile della prima squadra nonostante abbia giocato solo 7 minuti in campionato tra Inter (1') e Verona (6'), quanti il figlio d'arte (7' con il Genoa) che dalla sua ha anche 15 minuti in Conference. Vediamo se Palladino in emergenza farà di necessità virtù con l'italo-francese promosso in prima squadra proprioo per fare il vice Kean, magari con un Colpani a fare il trequartista (se dovesse mancare Gud ovviamente) nonostante in quel ruolo Palladino abbia proposto finora, oltre a Beltran assente, anche Fagioli, Ndour e Richardson con poco successo.

Colpani e un ruolo che può valorizzarlo

In questa stagione Andrea Colpani non ha brillato tanto da non aver convinto la società a riscattarlo e queste ultime partite saranno un'occasione per mettersi in mostra e magari segnare, avvicinandosi di più all'area. D'altronde sul suo ruolo un anno e mezzo fa al Monza disse: "Avevo sempre fatto la mezzala, dal settore giovanile in avanti. Ma io non volevo fare il mediano. Volevo giocare vicino alla porta per tirare e fare l’assist al compagno. Palladino, con la sua visione di calcio, mi ha messo nelle condizioni ideali per esprimermi, schierandomi dietro la punta centrale. Con lui ho svoltato". Peccato che nella Fiorentina il trequartista Colpani non l'abbia mai fatto, magari questa è l'occasione per far vedere il proprio valore in quella zona del campo.