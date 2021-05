SPETTATORI DEL DUSAN SHOW

Sarà che non capita spesso di leggere interviste troppo sincere, o comunque lontane da determinati cliché, ma quanto emerso dalla chiacchierata che ha visto protagonista Dusan Vlahovic col media serbo MozzartSport non può che far gongolare i tifosi viola. E non solo per quel “mi vedo a Firenze per i prossimi due anni” che sembra chiudere fin da ora a qualsiasi telenovela o tormentone estivo.

Vlahovic si conferma navigato gestore di voci e rumors anche lontano dal rettangolo di gioco, dribbla riferimenti a club e contratti che al momento non rappresentano evidentemente una priorità ma rilancia tutta la sua voglia di misurarsi in maglia viola, tanto più al cospetto di un nuovo allenatore come Gattuso. E d’altronde quanto importante possa esser stata nella sua crescita proprio la mano di un tecnico non era difficile intuirlo.

Dusan però spende nuovamente parole per Prandelli, lui che era stata praticamente l’unico a salutare l’allenatore dimissionario quando sul finire di stagione ben altre celebrazioni erano state riservate al rientrante Iachini. E non potrebbe essere altrimenti, visto il carico di fiducia ricevuto e quanto il serbo ha saputo ricompensare tutta la Fiorentina.

Una vera e propria dimostrazione di forza, che nella ferrea mentalità del numero 9 rimane solo il primo di tanti step. C’è da credere che vederlo crescere ancora in viola, sotto la guida Gattuso, sarà ancora più entusiasmante.

