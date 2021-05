VLAHOVIC, Rino, non vedo l'ora. Viola? Sì, mi rivedo lì

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha rilasciato una lunga intervista alla rivista serba MozzartSport. Ecco le parole del numero 9 viola, che parla della stagione appena conclusa e della sua avventura a Firenze: “Avevo un obiettivo prima dell'inizio della stagione, ma non erano esattamente i 20 gol. Ma quando sono arrivato a 10, l'obiettivo è cambiato. Nelle ultime tre partite non ho segnato e non sono riuscito a superare Lukaku ma sono sicuramente soddisfatto dei 21 gol. Tutto si guadagna con il lavoro e il sacrificio. Certo, ci saranno momenti in cui le cose non andranno ma va bene. Sono consapevole di tutto ciò. La cosa fondamentale è lavorare più duramente degli altri, essere sereni, credere in se stessi e ascoltare chi dà consigli. La svolta nella mia carriera fino ad ora è stata con l'arrivo di Cesare Prandelli. Ero in Nazionale in quel momento e i miei amici mi hanno mandato le sue dichiarazioni dicendo che aveva parlato molto bene di me. Non ho prestato molta attenzione”

“Quando sono tornato, ci siamo subito seduti, abbiamo parlato e lui mi ha spiegato cosa voleva e cosa aveva in programma di fare con me. Mi ha detto di non preoccuparmi, di essere sereno e che mi avrebbe dato una possibilità. Dopo cinque partite, finalmente ce l'ho fatta a segnare e quell'obiettivo è stato il più difficile della mia carriera finora. Senza l'aiuto di Prandelli, niente di tutto questo sarebbe successo. Mi ha dato una fiducia illimitata e gli sarò grato per il resto della mia vita. Mi ha spiegato alcuni movimenti, come dovevo calciare in porta: Prandelli sa come avvicinarsi e parlare con i giocatori”.

“La figura più importante per me a Firenze? Milenkovic: era già titolare e aveva un Mondiale alle spalle. Aveva già dei rapporti solidi con gli altri giocatori e questo mi ha aiutato. Era a disposizione per tutto ciò di cui avevo bisogno. Per un anno è venuto a prendermi tutti i giorni prima dell'allenamento e mi ha riportato a casa. Naturalmente, anche la mia famiglia, che veniva da me ogni quindici giorni, mi ha aiutato molto”

“Iachini? Anche lui è un grande uomo. Avevamo un rapporto perfetto. Stavo bene con tutti. Certo, con Iachini dovevo giocare e segnare sempre mentre lui mi ha messo in panchina dopo le prime partite in cui non segnavo. La fiducia e la continuità sono importanti per ogni giocatore, perché poi tutto è più facile. Gattuso? Parliamo di un campione del mondo: è un allenatore che non si arrende mai. Un grande motivatore, affamato di vittorie. Non vedo l'ora di incontrarlo".

"I miei prossimi obiettivi? La mia ambizione è di segnare un numero di gol simile a quest'anno nella prossima stagione: voglio dare di più. È una bella cosa segnare 16 o 17 gol a 21 anni in Italia. Ma per me personalmente, sarebbe un fallimento. La mia ambizione è quella di segnare più gol. Quanto mi alleno? A volte mi cacciano anche dal campo... Mi dicono di riposare. Me lo dicono gli allenatori e io rispondo: da cosa devo fare una pausa?! Ho 21 anni. Quando lo farò, se non ora? Le voci di mercato su di me? Cerco di non leggere i giornali. Ovviamente però apro i siti per vedere le principali novità. Ma non leggo le notizie su di me, le salto subito. Mi sto solo concentrando sul calcio. Mi rivedo alla Fiorentina, lì ho altri due anni di contratto e il 7 luglio sarò all'adunata generale”.