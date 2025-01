SOTTIL, TRA CONSACRAZIONE E RINNOVO: IL 2025 DEVE ESSERE IL SUO ANNO

FirenzeViola.it

Tra le poche note liete della sconfitta di ieri contro il Napoli c'è sicuramente la prestazione di Riccardo Sottil. L'esterno della Fiorentina sta vivendo una stagione di grande crescita, e quest’anno sembra davvero essere quello della sua definitiva consacrazione. Il calciatore viola sta mostrando tutte le sue qualità, facendo bene sia in fase offensiva che in quella di ripiegamento, conquistandosi un posto da titolare nella squadra di Palladino dopo un periodo iniziale tra le seconde linee.

Anche nell’ultimo match contro il Napoli, Sottil ha dimostrato di essere tra i più in forma della Fiorentina, mettendo in evidenza la sua velocità, il dribbling e la capacità di crearsi occasioni per sé e per i compagni. La sua prestazione ha confermato come la sua crescita, che negli anni passati sembrava a tratti altalenante, sia ora finalmente esplosa in un rendimento costante. Guardando ai numeri della sua stagione, Sottil ha collezionato, tra Coppa Italia, Conference League e campionato, 22 presenze, confezionate da 5 gol e 3 assist.

Non è un caso che l’attenzione su di lui sia aumentata notevolmente. Con il contratto in scadenza nel 2026, Sottil spera ora in un rinnovo con il club viola, un segnale di fiducia che consoliderebbe ulteriormente il suo posto nella squadra e nella rosa che punta sempre più in alto. Il suo 2025 potrebbe essere l’anno della definitiva affermazione, con la Fiorentina pronta a riconoscergli il valore che ha saputo dimostrare sul campo.