Sosta per la Nazionale? Grigliata e giorni liberi: il piano di Palladino per tenere alto lo spirito

Benedetta sosta. Come ogni volta che le Nazionali si riuniscono è difficile tenere alta la concentrazione della squadra, senza un obiettivo imminente preciso. Una sosta che rischia di essere un freno all'entusiasmo che si è creato dopo la rimonta e la qualificazione in Conference e la bella vittoria sulla Juventus. Se da una parte chi viene convocato consuma più energie fisiche e mentali ed è a rischio infortunio e stanchezza al ritorno (ci sarà comunque una settimana tra le gare di ritorno di Nations League e la sfida con l'Atalanta), gli altri rischiano di "rilassarsi" troppo.

Grigliata con le famiglie

Raffaele Palladino ha così studiato un piano per cementare il gruppo, tenere alta la concentrazione ma soprattutto lo spirito positivo che si è creato dopo le vittorie. A Dazn il tecnico aveva dichiarato che i giocatori non gli avevano chiesto di offrire loro una cena per il 3-0 ma di dare dei giorni liberi per stare con le proprie famiglie. Il tecnico, memore forse anche delle polemiche per la settimana libera concessa a dicembre, ha optato per la via di mezzo, concedendo solo il prossimo fine settimana libero ma anche una grigliata al Viola Park dopo l'allenamento di ieri, con tutte le famiglie. Lunedì invece sarà il tecnico ad essere impegnato a Coverciano per l'aggiornamento annuale degli allenatori e la panchina d'oro.

Testa al rush finale

Un modo per venire incontro alle esigenze private dei giocatori senza far perdere loro l'obiettivo di mantenere alta la concentrazione in vista di un rush finale tutto da scrivere. Domenica 30 arriva l'Atalanta, la domenica dopo c'è la trasferta sul campo del Milan, due gare per misurare le ambizioni di questa Fiorentina senza dimenticare che poi tornerà anche la Conference e lì il test sarà non inciampare contro una squadra più debole sulla carta, come fatto troppo spesso.