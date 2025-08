RFV Iachini: "Sohm lo vedo alla 'Perrotta'. Meglio al fianco di Mandragora che di Fagioli"

Beppe Iachini, ex tecnico della Fiorentina che ha allenato Simon Sohm nel Parma, ha parlato nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola del nuovo acquisto viola: "Sono andato a Parma che era dicembre e c'erano tanti ragazzi giovani e stranieri. Il progetto della società era quello. C'erano anche Bonny e Bernabé, giusto per fare altri esempi. Si sono valorizzati nel corso dei mesi in cui ho lavorato al Parma e Sohm è uno dei ragazzi che è cresciuto di più anche se ha ampi margini di ulteriore crescita. Ha dimostrato subito di avere un grande fisico, un'ottima struttura atletica. Ha ricoperto diversi ruoli a centrocampo, in una mediana a 3. L'ho utilizzato da mezzala ma anche da trequarti. È bravo a inserirsi e ha anche buona tecnica.

L'ho utilizzato anche nel centrocampo a due, per me lui è quello che potrebbe fare il 'Perrotta' in questo senso, è un giocatore che sa inserirsi, un box to box. Forse potrebbe giocare meglio al fianco di Mandragora che resta più bloccato rispetto che a Fagioli, a cui piace altrettanto buttarsi dentro. Però i giocatori evolvono, penso a Bennacer che a Empoli ho arretrato da trequarti a centrocampista ed è stata la sua fortuna quando ha giocato nel Milan. Ha molti margini di crescita".

Ascolta il podcast per l'intervista completa