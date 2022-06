SARÀ IGOR LA COLONNA DEL FUTURO? IL BRASILIANO IN STAND BY TRA MERCATO E RINNOVO

Tanti i nomi chiacchierati, sia in entrata che in uscita, in casa Fiorentina: tra possibili addii clamorosi e acquisti che sembrano sul punto di definirsi, il quadro sembra tutt'altro che definito, anche e soprattutto per il pacchetto arretrato. Nikola Milenkovic è accostato con frequenza all'Inter, Martinez Quarta sembra non aver convinto a pieno Italiano e Nastasic è stato poco più che una comparsa in questa sua seconda esperienza in viola. L'unica certezza, almeno per adesso, rimane Igor.

C'è da fare chiarezza quindi anche sulla situazione del centrale brasiliano classe '98, in bilico tra una conferma (ed un adeguamento del contratto) e le sirene dei top club: ci si aspettava che nelle scorse settimane la dirigenza viola e l'entourage del calciatore si avvicinassero per parlare del futuro, con focus sul prolungamento del contratto (in scadenza a giugno 2024) e su un ritocco dell'ingaggio (attualmente fermo a 700mila euro). Incontro che ancora non c'è stato ma potrebbe essere solo rimandato e sembra esserci ottimismo da entrambe le parti.

Sul fronte esterno infatti, non sembrano essere arrivate ancora offerte per Igor e la sensazione è che il calciatore possa continuare (almeno per la prossima stagione) a Firenze, dove quest'anno ha scalato le gerarchie della difesa. Il futuro di Igor è, per adesso, in stand by, tra una trattativa per il rinnovo necessaria ma ancora non intavolata e la mancanza di alternative concrete (l'entourage del giocatore ha negato qualsiasi tipo di avvicinamento a Juventus e Napoli). Tra i tanti punti interrogativi, quello sul futuro di Igor potrebbe quindi trasformarsi in certezza.