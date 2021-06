RUSH FINALE

Dettagli a dir poco complessi, e d’altronde il lungo tira e molla tra la Fiorentina, lo Spezia e Vincenzo Italiano verrà ricordato anche per per i passaggi burocratici che hanno portato a una separazione tutt’altro che pacifica. Dopo il summit domenicale il futuro tecnico viola è rimasto in città anche nella giornata di ieri, prima in uno studio notarile per fare il punto sulla rescissione dai liguri, poi ancora con il dg Barone e la dirigenza in vista di quella che sarà la firma sul contratto.

Salvo ulteriori slittamenti, tutt’altro che remoti, potrebbe essere oggi il giorno buono per l’annuncio del nuovo allenatore della Fiorentina, fermi restando i paletti di un accordo già conosciuti come il contratto biennale con opzione sul terzo nel quale è considerata anche l’ipotesi di un bonus importante in caso di raggiungimento di una posizione europea. Un segnale da non trascurare, sia in termini di fiducia riposta in Italiano sia per quanto riguarda ambizioni e traguardi che possa darsi il club viola il prossimo anno.

E’ d’altronde nella ripartenza dopo i tumultuosi giorni dell’addio a Gattuso che società e dirigenza si augurano di lasciarsi alle spalle difficoltà e incomprensioni che hanno influenzato in negativo la passata stagione e le primissime settimane - virtuali - di quella che ancora dovrebbe cominciare. Ed è con la scommessa intrigante di Italiano che tutta la piazza si augura di tornare a vedere gioco e idee, quelle di cui avrà bisogno la nuova squadra a prescindere dagli obiettivi che verranno fissati.