Prima si è dedicato ai tifosi, Rocco Commisso, poi ha preannunciato battaglia ritrovando in fretta il ritmo partita dei momenti più tosti. Il presidente viola si è preso le meritate ore di riposo per superare fuso orario e fatiche del viaggio transoceanico, ma già a Empoli aveva fatto il possibile per salutare chi era arrivato in trasferta bissando il tutto sotto la Fiesole al termine della gara con la Sampdoria. Un legame forte, quello tra il proprietario e il popolo viola, saldato da una passione che traspare in ogni parola di Commisso.

Anche nell’intervento di ieri con i colleghi di Radio24 ha ribadito quello spirito battagliero che è ormai diventato il suo timbro, reclamando giustamente equità a fronte di quanto sta emergendo sui metodi della Juventus di sanare il bilancio a suon di plusvalenze e soprattutto ricordando a tutti come sul futuro di Vlahovic sarà comunque la Fiorentina a dire l’ultima parola. Un richiamo che anticipa una finestra di trattative invernale che si preannuncia frizzante, anche perchè i viola sono attivi si più tavoli.

Non solo Borja Mayoral ma anche Ikonè sembrano essere gli obiettivi più raggiungibili per una dirigenza che punta al prestito dal Real Madrid per la punta e a convincere il Lille con 15 milioni per l’esterno offensivo, rendendo evidentemente la valutazione che fa il Sassuolo di Berardi un tabù da non infrangere. Tutte vicende che Commisso seguirà in prima persona, a cominciare da Vlahovic, ricordando però le lezioni del passato (che il presidente ha tirato in ballo tornando sull’esonero di Iachini) e tenendo di conto che almeno sul serbo, per una volta, nel mondo viola sembrano praticamente tutti d’accordo nel rimandare la sua partenza al giugno prossimo.