RIBERY PRENDE LA RINCORSA: UNA SETTIMANA PER TORNARE IN CAMPO

Franck Ribery mette nel mirino la gara di domenica prossima con l'Udinese. L'asso francese sta recuperando dall'infortunio muscolare che, al momento, lo ha costretto a dare forfait nelle ultime tre gare. Franck è sempre stato accanto alla squadra, e ha dato dimostrazione della sua voglia di tornare in campo quando nel pre partita di Fiorentina-Spezia ha incitato e spronato i suoi compagni che si stavano riscaldando.

Proverà a recuperare senza forzare con un rientro graduale in gruppo (CLICCA QUI) per evitare eccessivi carichi dal punto di vista fisico, riducendo al tempo stesso al minimo il rischio di possibili ricadute. Nonostante le ultime voci di mercato che lo vedono nei desideri del Monza della coppia Berlusconi-Galliani e dell'amico Boateng, la priorità del numero sette viola rimane il campo e la Fiorentina. Il modo più veloce per rientrare ed essere a disposizione in vista della gara di domenica passa anche dall'evitare perdite di tempo che possono rallentare il percorso di riabilitazione.

Il campione difatti, nel giorno libero che Prandelli aveva concesso alla squadra, era al centro sportivo col fisioterapista ad allenarsi in palestra. A dimostrazione che campione lo sei sempre, non solo in campo, ma anche fuori. Questa settimana sarà decisiva, tutto dipende da come risponderà dal punto di vista atletico il francese: Prandelli spera e il countdown ormai è iniziato.