FirenzeViola Rapid Vienna-Fiorentina 0-3, le pagelle: Dzeko determina, Fagioli c'è, bene Fortini e Ndour

DE GEA - Prima parata abbastanza semplice sul tiro di Wurmbrand dopo una decina di minuti. Nel secondo tempo si mette in mostra con un intervento dei suoi, con l’aiuto della traversa, sul tentativo di Seidl. Sicuro, 6,5

COMUZZO - Si fa ammonire a metà primo tempo per un fallo di mano ma sulla punizione seguente è attento sul gioco aereo e attento resta per tutto il resto della partita, 6,5

PABLO MARÌ - Buona guardia nei primissimi minuti poi infila qualche mancato intervento di troppo. Si vede nel secondo tempo con un colpo di testa che finisce largo poi resta vigile nel guidare la difesa, 6

VITI - Fa buona guardia dalla sua parte senza disdegnare qualche sortita offensiva nel primo tempo. Sfrutta bene l’occasione da titolare, 6,5

FORTINI - Subito un’ottima occasione dopo la mancata presa del portiere su un cross dalla destra. Protagonista nell’azione del raddoppio è suo l’assist per il 2-0 di Dzeko. Gran bell'esordio europeo, 7

Dal 32'st DODO' - Zero affanni, 6

NDOUR - Ben appostato tramuta la respinta del portiere austriaco nel gol del vantaggio. Nel proseguio della partita alterna buone cose a qualche errore ma la sua fisicità aiuta parecchio il centrocampo, 7

NICOLUSSI CAVIGLIA - Sul suo cross Heidi per poco la combina grossa, poi gioca con buon ordine fino al momento del cambio, 6

Dal 13’st MANDRAGORA - Si limita a far girare palla alimentando il possesso in mezzo al campo, 6

FAGIOLI - Ottimo avvio nel fraseggio che favorisce le azioni che portano avanti la Fiorentina, splendido invece il lancio che mette Piccoli in porta. Pioli lo richiama dopo il 2-0 probabilmente per fargli tirare il fiato in ottica Bologna. Oggi ha dimostrato di avere moltissima qualità, 7

Dal 13’st SOHM - Da poco entrato prova l’iniziativa personale concludendo alto dal limite dell’area di rigore. Manca un po’ di precisione anche negli appoggi, 5,5

PARISI - Reattivo fin dalle prime battute è anche grazie a lui che la Fiorentina spinge più a sinistra che a destra. Toglie il piede dall’acceleratore nel secondo ma senza rischiare, 6,5

Dal 41’st KOUADIO - Pochi istanti gli bastano per l’assist del terzo gol, 6,5

DZEKO - Sotto misura non trova la deviazione dopo la papera iniziale di Heidl ma poi si rifà impegnando il portiere sulla cui respinta Ndour segna l’1-0.Quando deve fa valere il fisico nella difesa del pallone. Tempista nel girare in rete il cross di Fortini per il raddoppio in apertura di ripresa. Stasera è stato determinante, 7,5

Dal 31’st GUDMUNDSSON - Dopo qualche screzio con l’arbitro fissa il risultato sul 3-0 con un bel gol, 6,5

PICCOLI - Comincia con qualche difficoltà di troppo ma soprattutto sprecando una grande occasione mandando a lato il tiro sull’uscita del portiere, dopo un gran lancio di Fagioli. Si vede meno nella ripresa anche perchè gli arrivano pochi palloni, 5,5

PIOLI - Confermata la titolarità di Dzeko dietro a Piccoli in mezzo si affida a Ndour, Nicolussi e Fagioli. Le risposte sono buone fin dalle prime battute premiate dal gol di Ndour e anche se dietro c’è qualche errore di troppo all’intervallo il gol di vantaggio è persino poco rispetto a quanto creato. Dopo il bis di Dzeko mette dentro Sohm e Mandragora per Fagioli e Nicolussi, poi Dodò e Gudmundsson per Fortini e Dzeko e infine Kouadio per Parisi. Il terzo gol di Gud mette la parola fine sulla partita, ed è un 3-0 che serviva come il pane, ora si tratta di confermarsi in campionato con altri tipi di avversari, 6,5