QUARTA CENTROCAMPISTA NON FUNZIONA, COLPANI DELUDE, KEAN SBAGLIA TROPPO, OK SOTTIL E DODÒ

© foto di Federico De Luca 2024

TERRACCIANO - Sul rimpallo che favorisce Ekong non decide di uscire restando tra i pali e facendosi battere in uscita. Molto meglio quando alza sopra la traversa il tiro di Esposito prima di arrendersi ancora sull’attaccante che firma il pari. Nella lotteria dei rigori non riesce a incidere, 5

DODÒ - Gran discesa palla al piede anche sulla sinistra come quando offre un assist d’oro a Kean che però colpisce la traversa. Resta il più pericoloso del primo tempo con un tiro cross la cui respinta di Seghetti per poco non favorisce Sottil. Nel secondo tempo gestisce male un pallone in uscita e dal suo passaggio per Cataldi arriva il pari empolese ma si farebbe perdonare se Kean fosse più cattivo sul suo assist da destra. Sempre e comunque ispirato, 6,5

COMUZZO - Anche lui sbaglia qualcosa di troppo in uscita dalla propria difesa. Più sicuro nella ripresa fino a quando gli scappa Esposito che segna il 2-2. Incertezza fatale, 5,5

RANIERI - Qualche problema di troppo in area di rigore soprattutto nel secondo tempo ma tutto sommato non sfigura. Sulla sua prova pesa l’errore dal dischetto, 5,5

GOSENS - Qualche tentativo senza fortuna sui primi corner. E’ un po’ più impreciso del solito seppure la sua deviazione risulti decisiva sul gol di Sottil, 6

Dal 28’st PARISI - Ci prova con più di un passaggio in profondità, 6

QUARTA - Ritarda troppo il rinvio di un pallone in avvio favorendo il rimpallo che manda in rete Ekong. Il resto della prestazione conferma tutte le difficoltà nell’adattamento al ruolo di centrocampista, 5

Dal 6’st RICHARDSON - C’è del suo nel gol del pareggio con il tocco che manda al tiro Sottil in occasione del pari firmato da Kean. Un buon rientro, 6

CATALDI - Molto movimento in un reparto in cui l’adattamento di Quarta non sembra funzionare. Meno continuo nel secondo tempo quando c’è qualche sua responsabilità sul pari empolese. Il suo rigore segnato stasera non basta, 5,5

COLPANI - Rispetto a Sottil si vede meno dalla sua parte e anche in termini di cross non è un gran primo tempo (che conclude tirando sul difensore da dentro l’area di rigore). Palladino gli concede 6 minuti nella ripresa poi lo richiama dopo una prova incolore, 5

Dal 6’st IKONÈ - Un bel filtrante appena entrato ma anche qualche dribbling perso di troppo oltre a un tiro da buona posizione spedito in curva. Al solito poco preciso, 5,5

BELTRAN - Spesso raddoppiato nella prima frazione di gioco fatica nel servire e dialogare con Kean. Meglio nella ripresa quando sfiora anche il gol trovando una gran risposta d’istinto di Seghetti. Viene fuori alla distanza, 6

Dal 28’ GUDMUNDSSON - Poco tempo per incidere anche se dal dischetto non sbaglia, 6

SOTTIL - Nei primi minuti arriva al tiro guadagnando solo un corner dopo la deviazione di Sambia. Più pericoloso quando tenta il tapin dopo la respinta di Seghetti al tiro di Dodò. Al tiro anche nell’azione del gol che nasce dalla parata di Seghetti sul suo tentativo si toglie la soddisfazione di firmare il gol del vantaggio. Continua a crescere, 7

Dal 37’st KOUAMÈ - Giusto il tempo di segnare nella lotteria dei rigori, 6

KEAN - Una bella apertura per Sottil su uno dei primi palloni giocati, poi sull’invito di Dodò non trova il gol da pochi passi mandando di testa sulla traversa. Ricomincia il secondo tempo con un diagonale non troppo potente che Seghetti blocca. Si riscatta facendosi trovare nel posto giusto in occasione del gol dell’uno a uno ma sull’invito di Dodò nel finale di testa potrebbe far meglio e soprattutto sbaglia un rigore che pesa sulla mancata qualificazione ai quarti di Coppa Italia, 5,5

PALLADINO - Un po’ per logiche psicologiche di gruppo un po’ per il valore dell’avversario rinuncia al turnover e di fatto manda in campo la squadra di domenica sera con Terracciano e non De Gea tra i pali e con Quarta a metà campo accanto a Cataldi. La sfida si mette subito in salita per il gol di Ekong ed esclusa l’occasione di Kean la sua squadra manca in termini di profondità. A inizio ripresa richiama Quarta e Colpani per Richardson e Ikonè e i cambi gli danno ragione trovando il pari. Di lì a poco c’è anche il rientro di Gudmundsson che sostituisce Beltran insieme a Parisi al posto di Gosens che però prima di uscire devia il tiro di Sottil che vale il 2-1. Incassato il pari tenta anche la carta Kouamè al posto di Sottil ma alla fine deve abbandonare la coppa per gli errori dal dischetto e per un primo tempo in cui l’esperimento Quarta non funziona, 5,5