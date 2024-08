QUALE FIORENTINA ASPETTARSI A PARMA? IL POSSIBILE PRIMO UNDICI DI PALLADINO

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

Nonostante sia Ferragosto la Fiorentina non può rilassarsi neanche un momento, perché l’inizio del campionato è ormai alle porte. Siamo all’anti vigilia di Parma-Fiorentina, tra due giorni si inizia a far sul serio e si da il via alla lunga stagione che arriverà fino (almeno) fino al 25 maggio 2025 e che si spera possa essere ancor più ricca delle tantissime partite giocate nelle ultime due annate.

LA PRIMA DI PALLADINO - Si riparte dall’infausta notte di Atene e da quella sconfitta contro l’Olympiacos. In quell’occasione si ruppe qualcosa, la società l’ha capito e per questo nel frattempo ha operato diversi cambiamenti. Si riparte con un nuovo direttore tecnico, non più Nicolas Burdisso ma Roberto Goretti. Sono poi andati via tanti protagonisti di quella finale: Milenkovic, Bonaventura, Duncan, Belotti; ne sono arrivati altri che sperano di ripetere quel percorso, magari con un esito diverso. Pongracic, Richardson, Colpani, Kean, e tutti quelli che il mercato porterà da qui a fine agosto. Il cambiamento più grosso però si è avuto in panchina, con Vincenzo Italiano andato a cercar fortuna e a misurarsi con la Champions League a Bologna e sostituito da Raffaele Palladino, che si sta pian piano calando nella nuova realtà viola e sarà chiamato a decidere la prima formazione dell’anno.

IL POSSIBILE UNDICI - Con una rosa ancora abbastanza incompleta e con una serie di calciatori ancora indietro di condizione, non dovrebbero esserci grosse sorprese nell’undici che scenderà in campo al Tardini. Partendo dai portieri, De Gea tornerà ad assaporare il clima partita che gli manca dal 3 giugno 2023 ma difficilmente Palladino opterà per lo spagnolo appena arrivato a Firenze. A difendere i pali viola ci sarà dunque Terracciano, che proverà a sfruttare l’occasione per mettere alcuni dubbi in testa al proprio tecnico. In difesa l’assenza per squalifica di Ranieri impone scelte quasi obbligate, con Martinez Quarta, Pongracic e Biraghi adattato che formeranno il terzetto. A centrocampo pochi dubbi sulle corsie laterali, occupate da Dodò e Parisi; qualcuno in più per i due mediani. Occhio alla riproposizione di Amrabat dal 1’, con il marocchino che sembra tornato a Firenze con piglio diverso e si è messo immediatamente a disposizione di Palladino. Accanto a lui dovrebbe agire Mandragora, in vantaggio su Bianco e su Richardson. Davanti pronto il tridente formato da Colpani, Sottil e Moise Kean, anche se Beltran può rappresentare un jolly interessante e da non sottovalutare.