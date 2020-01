PROBABILI FORMAZIONI: TUTTI CONCORDI, È 3-5-2 CON CUTRONE

Avanti con le certezze e, perché no, con un pizzico di follia. Per confermare le buone sensazioni arrivate dal successo di domenica contro la Spal e - soprattutto - dalla bella vittoria in Coppa Italia con l'Atalanta Beppe Iachini sembra orientato ad affidarsi di nuovo al 3-5-2, il modulo che pare ormai calzare a pennello anche alla Viola del tecnico ascolano. L'attacco ha finalmente iniziato a pungere (grazie soprattutto all'arrivo di Cutrone) e la difesa, già dal 6 gennaio contro il Bologna, ha dimostrato di poter imbarcare meno acqua se guidata con accortezza. Ecco perché, nonostante il terzo impegno ravvicinato della settimana, l'undici di questa sera al San Paolo ricalcherà grossomodo quello visto nelle ultime uscite. Una serie di scelte che i quotidiani in edicola questa mattina sono tutti concordi nel sposare in vista di stasera.

Dragowski proteggerà i pali (nonostante l'ottima prova di Terracciano in Coppa), dietro invece toccherà al classico trio formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres (occhio al giallo però, perché il serbo e l'uruguagio sono diffidati). Il centrocampo dovrebbe essere lo stesso visto mercoledì contro la Dea, con Lirola e Dalbert sulle fasce (anche loro dovranno stare attenti al giallo poiché a rischio squalifica per il match col Genoa) Pulgar in posizione di regista assieme agli interni Benassi e Castrovilli. L'attacco infine dovrebbe affidarsi all'inedita coppia formata da Chiesa e Cutrone, con quest'ultimo che proverà a confermare le ottime impressioni destate nel corso dell'ora di gioco contro l'Atalanta, nella speranza anche di siglare la sua prima rete in carriera contro il Napoli (fino ad oggi il classe '98 non ci è mai riuscito).

Ecco la probabile formazione viola secondo i quotidiani odierni:

GAZZETTA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

FIRENZEVIOLA.IT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.