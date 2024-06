PRESSING PER VRANCKX: PUÒ ESSERE IL PRIMO RINFORZO PER PALLADINO

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Si avvicina Aster Vranckx. La Fiorentina è tornata alla carica per il centrocampista del Wolfsburg nelle ultime settimane, dopo che il belga era stato nel mirino della società viola per tutta l'estate 2023. Il suo nome è ritornato sui taccuini della squadra mercato e probabilmente anche il fatto che l'anno scorso le parti fossero molto vicine, questo ha facilitato una nuova intesa. La trattativa è in corso e sembra ben avviata.

Ora gli Europei poi il futuro

Dopo una stagione non brillantissima, Vranckx è attualmente impegnato con il Belgio agli Europei, mentre intanto il suo entourage sta lavorando ad un suo possibile ritorno in Italia che è sempre più vicino. La società viola sta cercando di ottenere il sì del calciatore e le parti sono vicine, poi sarà necessario trovare l'intesa economica con il Wolsfburg. Per lasciar partire il giocatore, in scadenza di contratto nel 2025, il club tedesco chiede 10 milioni di euro, con la possibilità di chiudere sui 7-8 milioni di euro più bonus. Già nelle prossime ore, secondo quanto riporta Sky Sport, è previsto un incontro tra la Fiorentina e il Wolfsburg per provare a raggiungere l'intesa.

La sua duttilità e il ruolo

Vranckx piace e convince probabilmente per la sua duttilità. Nasce come centrocampista centrale, ma nel corso della carriera ha ricoperto il ruolo di mediano nel centrocampo a due e anche la mezzala. Nel suo passato al Milan molto spesso Pioli lo ha utilizzato anche come difensore, quindi non avrebbe problemi ad essere schierato come braccetto in una difesa a tre, o come centrale in una difesa a quattro. La Fiorentina spera di riuscire, questa volta, a chiudere l'affare con l'obiettivo di regalare il primo rinforzo a Raffaele Palladino.