PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA, ITALIANO: "OCCHI PUNTATI SULLA CONFERENCE"

22:00- Si chiude con un video selfie di Rosati, con sullo sfondo squadra e tutta la piazza viola.

21: 58- In chiusura, un saluto da parte di Cabral e Nico Gonzalez che incitano la folla. Poi parola a Rosati, che si cimenta nella ormai celebre imitazione di Celentano.

21:57- Alessandro Bianco: "Questo ritiro è impegnativo, per fortuna domani c'è giorno libero così dormiamo un po'. Il mio gol oggi? Si vede che mi hanno sentito che mi lamentavo sui pochi gol".

21:55 - Pietro Terracciano: "Non avevamo dubbi su questa accoglienza. Il vosto apporto sarà fondamentale in questa stagione. Il nostro allenatore dei portieri? Più che stimolarci ci chiede soldi per le multe della passata stagione (ndr:ride). Il nuovo arrivo di Gollini? Mi dispiace che sono l'unico portiere che non sa contare".

21:50 - Sofyan Amrabat e Riccardo Saponara, "i due sosia viola" intervengono insieme durante la presentazione. Così Saponara: "Questa somiglianza è stata motivo per noi per stringere il legame tra noi due. Col mister stiamo lavorando ma abbiamo tanto da fare e migliorarci ancora di più".

21:47- Lorenzo Venuti: "Di fronte ad un pubblico così non si può non essere carichi. Dobbiamo farci trascinare da questo entusiasmo e cavalcare quanto fatto anno scorso. Quest'anno avremo tante partite e dobbiamo sfruttare questo periodo per allenarci più possibile".

21:45- Prendono il centro del palco i tre nuovi arrivati, Mandragora, Jovic e Gollini:

Rolando Mandragora: "Essere qui è un piacere, stiamo cercando di imparare cose nuove e sono contento di impararle"

21:41- Interviene anche il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi: "Stiamo lavorando e abbiamo la fortuna di iniziare il secondo anno col mister. Siamo tutti al completo, normale si vada già a ottimi ritmi. Sto cercando di stare dietro ai più giovani, penso che anche per loro sia un orgoglio rappresentare un popolo. Sono bravi ma anche ragazzi seri".

21:40 - Sale, acclamatissmo da tutta la piazza, anche Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: "Un entusiasmo così non ce l'aspettavamo. Siamo felici e orgogliosi. Quanto mi ha trasmesso il popolo viola l'anno scorso l'abbiamo ripagato. Quest'anno dobbiamo cercare di essere ancora più bravi. Adesso abbiamo un impegno importante, il playoff di Conference. Tutti insieme cercheremo di superare questo turno. Sono contento di come stanno lavorando i ragazzi. Oggi avete visto due partite straordinarie, speriamo di farci trovare pronti. Mi fa felice vedere tanti bambini e tante famiglie, ringrazio tutti ancora".

21:40 - Chiamata improvvisata anche per il presidente Rocco Commisso, che saluta i tifosi telefonicamente.

21:37- Joe Barone è intervenuto dal palco di Moena: "Ringrazio il pubblico che è venuto stasera. So che avete preso l'acqua stasera, proprio come quando siete al Franchi. Vi ringrazio ancora per l'affetto che ci e mi dimostrate sempre".

21:36- Alberto Kostner, sindaco di Moena, è intervenuto sul palco: "Ringrazio a tutti per l'entusiasmo. Speriamo di continuare l'amicizia con la Fiorentina anche per i prossimi anni. Viva il popolo viola!"

21:35- Squadra che, insieme allo staff tecnico, è salita sul palco. Grande entusiasmo e tanti cori dei tifosi.

21:32- Cori ed applausi per il dg Joe Barone, appena salito sul palco.

21:20- Qualche minuto di ritardo per una presentazione prevista in principio alle 21 e posticipata a causa pioggia.

21:10- Primi cori dei tifosi viola: il primo è dedicato agli storici nemici juventini, col classico "chi non salta bianconero è" (in chiusura dell'articolo il video).

Dopo la seconda sgambata stagionale, con il triangolare che ha visto la Fiorentina vincere a valanga nei due tempi disputati contro Olginatese e Sanvitese, stasera Moena si colora ancor più di viola per la presentazione ufficiale della squadra. Tanti tifosi che hanno sfidato la pioggia abbattutasi sulla Val di Fassa nelle ultime ore, tanti i protagonisti di una serata che FirenzeViola.it vi racconterà minuto per minuto.