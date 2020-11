PRANDELLI ASPETTA LA CAVALLERIA

Manca sempre meno alla sfida di domenica in cui la Fiorentina incontrerà il Milan dell'ex tecnico viola Stefano Pioli a San Siro. Una gara molto importante per Cesare Prandelli in quanto, per la prima volta dal suo ritorno sulla panchina viola, sfiderà una big. Proprio in vista della gara contro la formazione rossonera arrivano ottime notizie dal Centro Sportivo Davide Astori.

Gli indisponibili per la gara di mercoledì pomeriggio in Coppa Italia contro l'Udinese, ovvero Giacomo Bonaventura, Josè Maria Callejon, Franck Ribery e Lorenzo Venuti, già nella giornata di ieri si sono allenati regolarmente con tutto il resto del gruppo. Una notizia davvero importante visto il big match che attende gli uomini di mister Cesare Prandelli.

Se per quanto riguarda la titolarità di Callejon resta ancora qualche dubbio, sono in procinto di tornare in campo dal primo minuto sia Bonaventura che Ribery i quali potrebbero essere schierati in un eventuale 4-3-1-2 con il francese in attacco al fianco di Vlahovic o Cutrone e con l'ex Milan e Atalanta alle spalle delle due punte. La cosa certa è che Prandelli ora può godersi il ritorno della cavalleria.