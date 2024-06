PORTE GIREVOLI, IKONÉ PRONTO A SALUTARE

Fonte: a cura di Jacopo Mannina

© foto di Federico De Luca

"Se si presenteranno occasioni, la società ha il benestare di Commisso per anticipare alcuni colpi." Queste le parole di Daniele Pradè, accompagnato da Ferrari, al termine della conferenza stampa dello scorso 4 giugno. Un'affermazione chiara che apre la strada a possibili investimenti immediati, senza attendere necessariamente le cessioni. I nomi che circolano in questi giorni, soprattutto quelli di attaccanti come Zaniolo e Vitor Roque, sono stati associati con insistenza al mondo viola, con la prospettiva che possano arrivare già nel corso di questo mese. Non va dimenticato che l'ultimo acquisto nel mese di giugno è stato Nico Gonzalez, un profilo simile. Tuttavia, sarà essenziale anche gestire le uscite con attenzione. In un contesto come quello della Serie A, dove tutti i club devono autofinanziarsi, compresa la Fiorentina, diventa cruciale la capacità di gestire bene le cessioni. Pradè, nonostante abbia ammesso alcuni errori negli acquisti, si è sempre distinto per la sua abilità nel massimizzare i profitti dalle vendite, come nel caso di Cabral. Ora, l'attenzione è puntata su come si comporterà in questa finestra di mercato.

Ikoné e il Qatar - Esistono club che appartengono a realtà che non hanno problemi economici e di autofinanziamento, i quali, acquistando giocatori viola, potrebbero accelerare le operazioni in entrata immettendo da subito denaro fresco. Tra questi ci sono i qatarioti dell'Al-Arabi e dell'Al-Duhail, attualmente in trattativa con la dirigenza viola per Jhonatan Ikoné. I due club sono pronti a strapparlo alla Fiorentina per una cifra che potrebbe salire oltre i 12 milioni di euro, vista la concorrenza tra loro. Questa mattina, il Corriere Fiorentino ha parlato di una cifra pari a 15 milioni di euro, appena inferiore a quella sborsata dalla Fiorentina il 3 gennaio 2022.

Un amore non del tutto sbocciato per il francese - Nonostante il club in riva all’Arno non abbia ancora ricevuto un’offerta formale, per il francese sembra avvicinarsi sempre più il momento dei saluti. Due anni e mezzo per lui di alti e bassi, soprattutto nei numeri e nelle maglie da titolare che Vincenzo Italiano gli ha concesso. “Non potete capire cosa gli vediamo fare in allenamento”, ripeteva spesso il tecnico ora in forza al Bologna, eppure in campo i numeri non hanno rispecchiato le aspettative che c’erano sul campione di Francia. In questa stagione ha segnato 5 gol e fornito 3 assist tra tutte le competizioni, compresa la semifinale di Supercoppa Italiana, dove con personalità calciò il rigore che poteva valere il pareggio, fallendo dagli undici metri. Da lì in poi il rapporto coi tifosi, che non è mai sbocciato definitivamente, si è incrinato ancora di più.

É tempo di bilanci - “A Vlahovic farò tanti assist”, questa una delle prime dichiarazioni col giglio sul petto di colui che col serbo non giocherà mai. Pochi giorni dopo, Vlahovic si trasferì alla Juventus, squadra contro cui il francese, nella semifinale d’andata di Coppa Italia nel 2022, colpì sfortunatamente un palo clamoroso davanti alla Fiesole, tanto clamoroso quanto il tentativo respinto dalla difesa dell’Olympiacos a pochi istanti dal triplice fischio al termine dei 120 minuti, che poteva dare un’ultima speranza alla Fiorentina di sollevare la Conference League. In totale, per Jorko, in 115 partite con la maglia viola, sono arrivate 12 marcature, 4 in meno della sua esperienza francese. Si sapeva che il francese non era un goleador; il dato interessante sono invece gli assist: per la causa della Fiorentina sono arrivati meno della metà delle assistenze rispetto al Lille, 13 contro 27, anche se ha giocato 35 match in più. Molte panchine dunque, soprattutto da quando Nico Gonzalez si è spostato perennemente sulla destra, hanno chiuso Jorko ed una sua possibile partenza per fare cassa sembra ora più probabile, con la via del Qatar che si apre per un giocatore col quale il feeling non è mai sbocciato.