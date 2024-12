PONGRACIC SCALDA I MOTORI, TORNA SOTTIL CON GUD DIETRO A KEAN

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In campo per non perdere terreno, contro un’Udinese da prendere con le molle. Il cammino dei viola in campionato riprende dall’ultima sfida al Franchi del 2024, sotto lo sguardo di Edoardo Bove atteso in tribuna per vedere la propria dei suoi compagni di squadra. Per l’occasione Palladino deve gestire forze mentali e fisiche, ed è poi per questo motivo che Beltran e Comuzzo dovrebbero essere destinati a restare fuori, almeno inizialmente.

Il ritorno di Pongracic in difesa - Così davanti a De Gea, e con Kayode a sostituire lo squalificato Dodò, dovrebbe essere Pongracic il compagno di reparto di Ranieri, con Gosens entrato solo nel finale della gara di Guimaraes a completare la difesa. Con Cataldi recuperato, e Adli che in Portogallo ha giocato solo uno spezzone del match col Vitoria, il duo davanti alla difesa è pressoché scontato mentre Mandragora e Richardson saranno le alternative d giocarsi a partita in corso.

Sottil recuperato - Davanti pochi dubbi sulla titolarità di Moise Kean, mentre nella linea dei tre a sostegno Gudmundsson sarà il trequartista centrale con Colpani a destra e il recuperato Sottil (problemi di tonsillite gli avevano impedito di partire per Guimaraes) a sinistra. Nell’Udinese sarà Thauvin a sostenere Lucca in attacco, sulle corsie esterne Ehizibue e Zemura.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Kayode, Pongracic, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Gudmundsson, Sottil, Kean.

UDINESE (3-5-2): Sava, Kristensen, Bijol, Touré, Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura, Thauvin, Lucca.