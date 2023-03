PIENO D'ENTUSIASMO E POI UN APRILE TUTTO D'UN FIATO: DATE ED INIZIATIVE

FirenzeViola.it

Un aprile tutto d'un fiato, per decidere il proprio futuro. Domani la squadra La Fiorentina infatti avrà un mese con 9 partite, tutte decisive per il proseguo in Conference e l'eventuale finale di Coppa Italia. Oggi la Lega ha sciolto anche gli ultimi dubbi su un calendario difficile e complicato da gestire su tre competizioni, stabilendo che la gara di ritorno di Coppa con la Cremonese si giocherà il 27 aprile, che scongiura così un lasso troppo breve con la gara con il Monza che a sua volta però si gioca la domenica dopo il ritorno con il Lech Poznan (rispettivamente il 23 in Brianza e il 20 la Conference al Franchi).

Domani la squadra viola tornerà ad allenarsi al centro sportivo Davide Astori e un paio di giocatori incontreranno i tifosi allo store dei Gigli; inoltre non è escluso che nei prossimi giorni, per fare il pieno di entusiasmo dopo un marzo quasi perfetto, ci sia anche una seduta al Franchi dedicata ai tifosi (il programma è però da confermare) prima di tuffarsi anima e corpo (e soprattutto testa) in un aprile che dirà dove potrà arrivare la squadra. Il recupero di posizioni in campionato, i quarti di finale di Conference e la semifinale di Coppa Italia sono un patrimonio da non disperdere e vanificare e, nonostante i sei assenti per gli impegni delle rispettive nazionali, questi giorni serviranno per ricaricarsi ed affinare ulteriormente gli schemi, per trovarsi a memoria, chiunque sia in campo.

1 aprile ore 18: Inter-Fiorentina (Serie A)

5 aprile ore 21: Cremonese-Fiorentina (C. Italia)

8 aprile ore 14.30: Fiorentina-Spezia (Serie A)

13 aprile ore 21: Lech P. -Fiorentina UECL

17 aprile ore 20.45: Fiorentina-Atalanta (Serie A)

20 aprile ore 18.45: Fiorentina-Lech Poznan UECL

23 aprile ore 15: Monza-Fiorentina (Serie A)

27 aprile ore 21: Fiorentina-Cremonese (C. Italia)

30 aprile ore 18.30: Fiorentina-Sampdoria (Serie A)