PEDRO, LE SOLUZIONI DEL FLAMENGO: NO VIOLA MA SI TRATTA

Partiamo da un presupposto molto chiaro sul fronte Pedro: il giocatore, autentico protagonista con la maglia del Flamengo e impegnato in questi giorni con la Nazionale maggiore del Brasile, non ha alcuna intenzione di tornare in Italia, anzi. Il suo obiettivo è quello di finire la stagione con il club campione di Sudamerica (il campionato a causa del Covid si concluderà per la prima volta a fine febbraio) e solo dopo potrà valutare se tentare di nuovo l’avventura nel vecchio Continente. Dall’altra parte c’è la Fiorentina. Che mai in questi mesi ha pensato in modo concreto di riportare il centravanti a Firenze, e questo nonostante la cronica difficoltà in zona gol di Vlahovic, Kouame e Cutrone: l’obiettivo dei viola è quello di dare il massimo della fiducia alle punte ora in rosa per poi valutare l’acquisto di un bomber di razza in estate, quando sarà più chiaro se la punta ex Milan meriti o meno il riscatto dal Wolverhampton o se il serbo sarà ancora troppo acerbo per meritarsi la numero 9.

In mezzo a tutte queste strategie chiarissime, tuttavia, si inserisce la trattativa tra la Fiorentina e il Flamengo. Che ancora non ha trovato un punto di svolta sul fronte Pedro. Il problema fondamentale è legato alla liquidità economica del club rossonero, che rispetto a un anno fa - quando ha preso in prestito il giocatore - oggi non dispone dei soldi necessari per riscattare il calciatore (per il quale ancora non è scattato l’obbligo di acquisto). La società di Rio ha per il momento tentato due strade con Commisso: l’allungamento del prestito di altri sei mesi (ma la Fiorentina ha risposto subito “no, grazie”) e il recente pagamento dilazionato del cartellino della punta, sulla quale in questo momento i viola non sembrano essere molto convinti. Il muro contro muro, dunque, va avanti anche se i due club si stanno parlando con apparente serenità. Ciò che tuttavia per la prima volta viene fatto sapere dal Brasile - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - è che se prima sembrava ampiamente scontato che Pedro sarebbe rimasto nella sua patria anche nel 2021 ora, all’improvviso, tutto è tornato in ballo. Persino la (remota) possibilità che il classe ’97 possa tornare a Firenze.

La Fiorentina nel frattempo studia il da farsi e qualora non dovesse andare in porto il riscatto del giocatore con il Flamengo sarebbe pronta a sedersi al tavolo con altre società (un paio di richieste sono arrivate dal Portogallo) per vedere di sbrogliare subito la matassa e non rimandare il discorso all’estate.

