PARADOSSO NASTASIC, AI MARGINI DELLA ROSA MA TITOLARE CON LE BIG?

Gli anticipi e i contrasti di Milenkovic più la rapidità e le ripartenze di Quarta: è questa la somma che porta al risultato giusto. Quello voluto da Italiano, quello a cui l’allenatore viola ha lavorato per giorni e giorni, anche quando l’argentino non era nella condizione migliore e lo sbarco fra i titolari si faceva desiderare. Poi la svolta, tre partite fa, con l’innesto di Quarta accanto al serbo e il varo della coppia di centrali che si è messa a girare subito nella direzione giusta. Sono complementari, Nikola e Lucas, ovvero, ognuno mette a disposizione dell’altro le proprie qualità. Nonostante questo, in vista della gara di sabato sera contro la Juventus di Allegri, qualcosa può cambiare nel reparto difensivo viola.

Durante la seduta odierna a Coverciano, infatti, Italiano avrebbe già valutato alcuni correttivi, il primo dei quali è quello di rispolverare Nastasic in difesa in coppia con Milenkovic. L'ex Schalke 04 fino adesso ha collezionato appena due presenze in campionato: 24' da subentrato contro l'Udinese alla Dacia Arena e 90' da titolare nella sconfitta contro l'Inter.

Proprio per questo l'eventuale titolarità contro i bianconeri sarebbe alquanto clamorosa visto che Nastasic nell'intera difesa viola, se non addirittura in tutta la rosa, è il calciatore con il minutaggio più basso. Il paradosso, appunto, è che nonostante il classe '93 sia ai margini della squadra viene a quanto pare utilizzato dal primo minuto da Italiano per le gare più insidiose contro le due big del campionato ovvero Inter e Juventus.