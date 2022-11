OBIETTIVO CENTO: CASTROVILLI VEDE GIÀ IL TRAGUARDO

Lo scorso 16 aprile, al 78' di Fiorentina-Venezia, il ginocchio di Gaetano Castrovilli fa crack: la diagnosi arriva qualche giorno dopo ed è senza appello, lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro- la famosa triade, così chiamata in gergo medico per indicare un infortunio così comune tra i calciatori ma al tempo stesso, nonostante i progressi nel campo della medicina sportiva, ancora tra i più complessi in termini di operazione e processo di riabilitazione. A sette mesi esatti dal tremendo infortunio, Castrovilli sembra vedere la luce in fondo al tunnel.

Sono passati 214 giorni da quel Fiorentina-Venezia ed il classe '97, soprattutto nell'ultimo periodo, sembra stia bruciando le tappe: la tabella di marcia prevedeva un rientro graduale in gruppo a inizio 2023 per poi -test fisici permettendo- poter vedere il numero dieci in campo a fine febbraio inizio marzo. Castrovilli ha invece stupito tutti, presentandosi dieci giorni fa al Centro Sportivo Davide Astori per la prima seduta di allenamento in gruppo da quel 16 aprile. Un lavoro ovviamente differenziato rispetto al gruppo squadra, ma le immagini del centrocampista insieme ai compagni hanno strappato più di un sorriso ai tifosi viola. Ottimismo confermato anche dalle parole dei compagni che lo hanno ritrovato in campo e dallo stesso Castrovilli, che poco fa ha condiviso un post su Instagram che lascia ben sperare per il breve termine:

Le partite, la squadra, il calore dei tifosi sono state assenze incolmabili, ma so che presto risentirò tutto questo, l’adrenalina e la voglia di dare un mio contributo alla squadra.Mi mancate cari tifosi, ma il vostro affetto lo sento e lo porto sempre con me. Adesso vi saluto, vado a continuare il mio recupero con l’unico obiettivo: tornare e farvi felici.

Nel suo discorso scritto sui social, Castro punta l'obiettivo su un numero, il cento: Come sapete tutti, adesso c’è la pausa del campionato e farò il salto finale per centrare il bersaglio a gennaio. La partita in cui tornerò sarà la 100esima con la maglia viola, un numero importante, una cifra tonda, che si lega al mio numero di maglia… un traguardo speciale! Il dieci punta quindi quota cento, un numero che potrebbe essere raggiunto già a gennaio. I due mesi di lavoro sul campo durante la pausa del campionato potrebbero giocare a favore di Castrovilli, che si candida ad essere un nuovo acquisto per la seconda parte di stagione.