Passano i giorni e Nikola Milenkovic è ancora un giocatore della Fiorentina. Il difensore centrale classe '97 è finito nel mirino di club importanti di Serie A come Juventus e Inter, ma il suo futuro è più che mai incerto. Il giocatore è tranquillo, si sta allenando nel migliore dei modi a Moena agli ordini di Vincenzo Italiano, ha ritrovato l'amico e compagno di nazionale Luka Jovic e sta interpretando alla perfezione il ruolo del professionista, mostrando serietà e abnegazione ad ogni seduta. Il tempo passa e la situazione legata ad una sua possibile cessione, per ora, non si sblocca, anche perché chi lo vuole deve prima vendere per poterselo permettere.

Milan Skriniar e Matthijs de Ligt, rispettivamente cercati da PSG e Chelsea, potrebbero a breve salutare le rispettive società, lasciando in eredità, non solo una cospicua somma di denaro, ma anche un vuoto importante nel reparto difensivo. Ecco quindi che a Milenkovic non resta che aspettare, forte dell'accordo verbale con la Fiorentina che non gli impedirà di trasferirsi in estate se dovesse arrivare una proposta congrua alle aspettative di Commisso e della dirigenza gigliata. Il mercato però mai come quest'anno è lento, difficoltoso a causa delle poche risorse a disposizione dei club, ma anche sorprendente. Nel caso dell'ex Partizan però non dipende tutto da lui.