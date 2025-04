FirenzeViola Nicolò Zaniolo alle ultime occasioni: giovedì col Celje partita rivelatrice

Quella di giovedì sarà una partita rivelatrice per Nicolò Zaniolo. Nel senso che nonostante la decisione sul suo futuro sembra già presa, l'ex Roma può ancora sperare nell'innesco dell'obbligo di riscatto. Che formalmente si attiva al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali alla Fiorentina. Conti alla mano il giocatore dovrebbe mettere a referto 9 apparizioni nel caso in cui la squadra venisse eliminata ai quarti di finale di Conference League dal Celje.

Un utilizzo con il contagocce.

Se invece i viola dovessero raggiungere almeno per le semifinali del torneo, a Zaniolo servirebbero 11 presenze. Tutte da 30 minuti come minimo. Considerando l'impiego che ne ha fatto l'allenatore finora, la sensazione è che in società sia già abbastanza chiaro il da farsi sul futuro dell'attaccante. Il rendimento del classe '99 non sta soddisfacendo le aspettative e, pur avendo a disposizione ancora qualche gara per riscattarsi, pare molto difficile raggiungere tutte quelle presenze.

Esborso economico oneroso.

La Fiorentina, in caso di riscatto, dovrebbe versare nelle casse del Galatasaray 15,5 milioni di euro più 2 di bonus, da aggiungere al prestito oneroso di 3,2 milioni pagato a gennaio. In pratica la società di Rocco Commisso investirebbe qualcosa come 20,7 milioni su Zaniolo. Le cui prestazioni, fin qui, non giustificherebbero un esborso simile. I viola stanno facendo le proprie riflessioni, di sicuro nelle prossime settimane sarà tutto più chiaro. Forse anche un po' prima...