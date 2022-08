MILENKOVIC 2027, PIÙ DI UN'IDEA. POSSIBILE FIRMA GIOVEDÌ

Sono giorni molto caldi per il futuro di Nikola Milenkovic alla Fiorentina. Questa settimana rischia di essere quella decisiva per capire se il classe '97 resterà alla Fiorentina rinnovando oppure lascerà Firenze verso altri lidi, anche se ogni giorno che passa è un giorno a favore del club viola che vorrebbe puntare ancora sul centrale serbo tanto più perché Vincenzo Italiano si è speso in prima persona per la sua permanenza.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, potrebbe essere giovedì il giorno decisivo per la firma sul rinnovo di Milenkovic. E in queste ore si sta discutendo addirittura di un possibile accordo che arrivi fino al 2027, quindi un quinquennale a cifre adeguate all'importanza del giocatore nella Fiorentina.

Un'investitura importante per l'ex Partizan che si è stancato di attendere offerte o rilanci da parte di club che gli possano garantire la Champions. Milenkovic-Fiorentina è un rapporto che potrebbe andare avanti ancora e a lungo, grazie al ruolo centrale che il difensore avrebbe nella stagione che sta per prendere il via ma non solo. Nei prossimi giorni le cose saranno anche più chiare.