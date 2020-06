MARCUS THURAM, L'ENFANT PRODIGE CHE PIACE AI VIOLA

Marcus Thuram è il nome nuovo, ma nemmeno troppo, per il reparto offensivo della Fiorentina. Il figlio d'arte è infatti seguito con molto interesse dai viola che ne hanno ammirato le qualità quest'anno in Bundesliga con il Borussia Moenchengladbach, ma anche la scorsa stagione quando militava nelle fila del Guingamp. Da quando è arrivato in Germania è riuscito in 39 presenze totali a segnare 14 gol e fornire 9 assist, a testimonianza che i numeri sono tutti dalla sua parte e che la crescita è costante.

Prendendo in considerazione i dati forniti dal portale transfermarkt.it, il francese nel gennaio del 2018 valeva "appena" 2 milioni di euro, mentre nel dicembre del 2019 aveva raggiunto addirittura i 28. Le sue prestazioni non stanno passando inosservate alle big del calcio europeo con anche e specialmente le italiane in pole: oltre ai viola infatti hanno fatto anche solo un ragionamento su di lui Roma, Milan, Inter e Juventus con i bianconeri che hanno notoriamente ottimi rapporti con il suo procuratore, Mino Raiola. Il Coronavirus e l'infortunio accorsogli nell'ultima gara disputata hanno fatto scendere il suo prezzo attorno ai 22,5 milioni di euro, ma la sensazione è che l'accordo si possa trovare anche a cifre più basse.

La particolarità che lo rende così appetibile da tanti club è la sua duttilità. Thuram, con 23 anni ancora da compiere, è un ragazzo che predilige giocare punta centrale, ma è stato impiegato anche come seconda punta in un 3-5-2 oppure come esterno d'attacco in un 4-3-3. Le potenzialità sono evidenti da tempo e la vittoria dell'Europeo Under 19 nel 2016 ne è l'ennesima riprova. Firenze è una piazza ad oggi appetibile per molti calciatori, specie per quelli giovani in cerca di un progetto a lungo termine e di una consacrazione, ma molto dipenderà anche dalle cessioni che adopereranno i viola e dal tecnico che siederà sulla panchina la prossima stagione. Per il momento i tifosi della Fiorentina pensano a godersene un altro francese, di 37 anni, ma che non è per niente male.