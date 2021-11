LUNGO LE STRADE DEL MERCATO

Poco più di un mese e mezzo al via ufficiale del mercato invernale e parecchie questioni da affrontare in casa viola, non necessariamente legate al futuro di Vlahovic. Se sul conto del serbo sono da attendersi sviluppi è già chiara la discriminante di un’offerta che a gennaio dovrebbe mettere d’accordo almeno tre parti: il club viola, calciatore ed entourage e chiaramente società acquirente.

Sotto questo profilo immaginare un’operazione del genere a gennaio è complicato, seppure sia noto l’interesse della Fiorentina verso la Premier League dove non mancherebbero squadre in grado di capitalizzare il valore di Vlahovic (e che rappresenterebbero comunque un segnale di rottura nei confronti delle recenti cessioni di Bernardeschi e Chiesa alla Juventus).

Intanto però la società si guarda intorno, alla ricerca di un attaccante e di un esterno che comunque aumentino le bocche di fuoco offensive a disposizione di Italiano. Anche in questo caso molti nomi sono già noti, come Borja Mayoral in uscita dalla Roma o come il giovane argentino Julian Alvarez del River Plate le cui quotazioni sono in crescita nonostante un interesse per Berardi mai del tutto tramontato. Alternative? Più d’una, da Cabral del Basilea per la prima punta fino a Scamacca nell’ottica di una sostituzione di Vlahovic comunque da mettere in ponte.

Strade da percorrere con decisione, sull’onda lunga di una prima parte di stagione che a quasi un terzo del campionato regala un settimo posto che sarebbe un peccato sprecare.