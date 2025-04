FirenzeViola Lo stadio Franchi e la proroga della convenzione: tutti i costi della Fiorentina

Il Comune di Firenze e la Fiorentina hanno prorogato la convenzione per lo stadio Artemio Franchi di Firenze per la prossima stagione sportiva. Lega serie A e Uefa, infatti, necessitano di ricevere la formale comunicazione di quale sarà l'impianto per le partite casalinghe dei club con largo anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi tornei.

Come è noto Palazzo Vecchio, assieme ad Arup (la società di progettazione che ha firmato la ristrutturazione dello stadio) e le ditte che si sono aggiudicate il primo lotto di lavori (per circa 100 milioni di euro), stanno rivedendo il cronoprogramma degli interventi, affinché anche la prossima stagione il club viola possa rimanere a giocare nel suo storico impianto. L'area di cantiere attuale non cambierà nel 2025-26, così come la capienza (24.786 posti lordi) e perciò il canone di «affitto» rimarrà lo stesso fissato per la stagione in corso: 600.000 euro. La società gigliata dovrà versare il corrispettivo nelle casse dell'Amministrazione in tre rate: euro 300,000,00 entro il 31/12/2025; euro 200.000,00 entro il 30/04/2026; euro 100.000,00 entro il 31/07/2026.

Questi 600.000 euro, come ha fatto notare la settimana scorsa il Consigliere comunale Dmitrij Palagi (Spc), potrebbero ridursi. «il canone (di 600.000 euro, ndr) – si legge nella convenzione – potrà essere suscettibile di eventuali modifiche in riduzione, da regolare d'intesa tra le Parti mediante conguaglio o altra forma di ristoro e/o rimborso di equivalente effetto, nel caso in cui la ACF Fiorentina dovesse disputare fuori casa le partite di inizio stagione». Questa possibilità è nota dalla fine del 2024, quando emerse la disponibilità della Lega serie A per far giocare in trasferta i viola i primi turni di campionato, affinché si desse un'accelerata ai lavori di ristrutturazione.

Dalla fine di questa stagione in questo modo i gigliati tornerebbero al Franchi a settembre inoltrato, lasciando l'impianto ininterrottamente a disposizione delle ditte edili per oltre tre mesi, senza dover sospendere gli interventi per i match casalinghi e perdere tempo per mettere in sicurezza le aree di cantiere. A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 31 marzo 2025, il Campionato di serie A 2025/2026 avrà inizio domenica 24 agosto 2025 - con anticipi il 23 agosto 2025 - e si concluderà domenica 24 maggio 2026. Va tenuto conto, però, di una eventuale qualificazione ai playoff di Europa Conference League, che si terranno il 21 e 28 agosto 2025 (a meno che i gigliati non chiedano e ottengano dalla Uefa il permesso di giocare il turno casalingo altrove). Tornando alla convenzione, oltre al canone di 600.000 euro, la Fiorentina, come in passato, dovrà farsi carico di ulteriori costi. Nello specifico si tratta di:

- i consumi delle utenze di energia elettrica, acqua e riscaldamento;

- i costi per la pulizia dell'impianto e all'esterno dello stesso dopo le partite;

- tutti gli oneri connessi al montaggio e smontaggio delle recinzioni di protezione dell'area riservata di prefiltraggio;

- il canone di installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) per la pubblicità esterna ed interna allo stadio;

- le spese del personale di polizia locale inerenti a prestazioni per l'espletamento dei servizi in materia di sicurezza e polizia stradale necessari allo svolgimento delle manifestazioni sportive;

- la manutenzione di alcuni impianti (per esempio i tornelli).

La convenzione scadrà il 31 maggio 2026, ma, stando a quanto dichiarato da entrambe le parti, entro la primavera del prossimo anno verrà siglato un nuovo accordo che permetterà alla Fiorentina di proseguire a giocare al Franchi anche nel 2026-27, anno in cui si festeggeranno i cento anni di storia del club. Per l'agosto del 2026 dovrebbe essere ultimata e accessibile al pubblico la nuova curva Fiesole, che assieme alla tribuna laterale (lato nord) e metà Maratona, saranno coperte.