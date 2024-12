LIVE FV, VITÓRIA G.-FIORENTINA 1-1: FINISCE COSÌ, VIOLA AGLI OTTAVI!

Fonte: a cura Andrea Giannattasio

95' - Finisce qui! La Fiorentina al termine di una brutta partita pareggia 1-1 e si qualifica agli ottavi di finale di Conference League

93' - Nulla di fatto dalla punizione per i viola, con Quarta che prova uno strano avvitamento

93' - Altro cambio del Vitoria: fuori Kaio, dentro Pica. Intanto punizione centrale interessante per i viola

92' - L'assedio finale ora è del Vitoria, che prova a colpire dalla distanza: la Viola si chiude e soffre...

90' - Assegnati 4' di recupero

89' - Giallo per Raffaele Palladino per proteste. Ma la Viola ora prova il tutto per tutto per provare (incredibilmente) a vincere la partita

87' - GOOOOOOOL!!! MANDRAGORA!!! ALL'IMPROVVISO, DAL NULLA! 1-1! Sugli sviluppi di un corner, la palla arriva a Dodo che crossa dalla destra con il numero 8 che mette in rete con un tiro a mezza altezza

85' - Botta di Martinez Quarta dalla distanza, palla che finisce in calcio d'angolo

84' - La Viola preme con molta confusione alla ricerca del pareggio ma il Vitoria si chiude bene

81' - Colpani in contropiede per Kouame: tiro di poco alto sopra la traversa

80' - Due cambi nel Vitoria, dentro Handel e Arcanjo, fuori Tiago Silva e Nuno Santos

78' - Beltran si mangia il pari! Sponda di Colpani per Kean, palla a Beltran con Rivas che salva tutto in angolo!

76' - Mamma mia ancora una occasionissima da gol per il Vitoria: tiro a mezza altezza sul secondo palo di Mendes che esce di un soffio!

75' - Ultimo cambio per la Fiorentina: dentro Gosens per Parisi

74' - Grande risposta di Terracciano che con i pugni risponde a una botta dalla distanza di Kaio

72' - Kean pasticcia al limite dell'area, poi perde il pallone e fa fallo. L'azione di poco fa non ha cambiato l'inerzia della partita

70' - Fallo di mano in area viola, invalidata un'azione da gol del Vitoria. Intanto Quarta e Dodo erano crollati a terra

68' - Buone notizie da Cipro: l'Astana ha pareggiato con l'Apoel, viola ora 6^ in classifica...

67' - Primo cambio del Vitoria: fuori Mendes, dentro Samu

66' - Finalmente una gran giocata dei viola con la palla in profondità per Kean che però a tu per tu con Varela si fa respingere il tiro: Fiorentina vicina all'1-1, era un'azione però finalmente pericolosa...

64' - Beltran riceve palla sulla sinistra e prova il tiro: palla deviata

62' - Squadra senza idee... situazione che inizia a farsi preoccupante. In classifica generale intanto la Fiorentina scivola al 7° posto: la qualificazione agli ottavi è appesa a un filo

60' - Ora di gioco a Guimaraes: viola sempre sotto 1-0 e non sembra esserci stata alcuna scossa all'intervallo. Non ci siamo...

57' - Altri due cambi viola: fuori Gudmundsson e Ikoné, dentro Kean e Colpani

55' - Punizione dal limite dell'area - lato corto di sinistra - per la Fiorentina, guadagnata da Beltran: nulla di fatto, ne nasce un corner da cui non accade nulla

51' - Chance viola con Mandragora che va al tiro (finito alto) ma tutto invalidato da un offside di Dodo

50' - Giallo per Manu, che protesta per un fallo che ha commesso su Kouame

49' - Viola partita moscia anche nel secondo tempo... non ci siamo! La squadra non ha ancora tratto beneficio dall'ingresso di Adli

48' - Altro brivido per i viola: tiro a giro di Tiago Silva e palla che esce di poco sul secondo palo

47' - Botta dalla distanza di Gustavo Silva, palla alta sopra la traversa

46' - Inizia la ripresa, subito con due cambi per la Fiorentina: dentro Adli per Richards e Ranieri per Comuzzo

=== INTERVALLO ===

46' - Finisce qui il primo tempo a Guimaraes: una Viola sprecona e brutta in difesa è sotto 1-0 contro il Vitoria

45' - Segnalato 1' di recupero. La Fiorentina deve chiarirsi le idee quanto prima...

43' - Nuno Santos! Botta da fuori area e palla a lato di poco... Viola, svegliati!

42' - La Fiorentina prova a farsi gol da sola: errore incredibile di Quarta che nell'alleggerire un pallone favorisce l'ingresso in area di Gustavo Silva che a tu per tu per Terracciano crolla a terra, dando la sensazione del rigore. Ma l'arbitro ammonisce la punta per simulazione

35' - Ora la Fiorentina è inevitabilmente cambiata. Il Vitoria fa possesso palla, la Fiorentina fatica a macinare gioco

33' - GOL DEL VITORIA. 1-0. Gol di Gustavo Silva. Azione sulla destra dei lusitani, con la sfera che arriva sul secondo palo al centravanti in maglia bianca che a porta vuota mtte in gol. Malissimo Comuzzo e Quarta nell'occasione ma anche Terracciano si butta a terra con lentezza

27' - Non è possibile! Che erroraccio degli attaccanti viola! Contropiede di Kouame che solissimo dalla sinistra mette al centro ma nessuno riesce a deviare il pallone. Dormitona collettiva e il Vitoria si salva...

23' - Altra chance per il Vitoria, doppia stavolta! Prima Kaio tira in porta trovando la corta respinta di Terracciano, nessun viola spazza via e allora Gustavo Silva va al tiro a porta vuota ma manda il pallone alto

20' - Attenzione al Vitoria! Progressione per vie centrali di Nuno Santos che va al tiro: palla di poco fuori alla destra di Terracciano

17' - La Fiorentina gioca con coraggio e guardagna una serie di corner in sequenza

13' - Ikoné lanciato in contropiede viene steso al limite dell'area con un fallo evidente. Per l'arbitro, l'albanese Xhaja, tutto regolare

9' - Ancora un grave errore di Ikoné che viene lanciato in contropiede da Martinez Quarta, prova il tiro a giro ma lo manda maldestramente in curva

7' - Ancora Viola in pressione con una bella progressione di Dodo che finisce in corner. Nulla di fatto però

5' - Che occasione per la Fiorentina! Una palla straordinaria di Gudmundsson per Kouame che entra in area del Vitoria ma crolla a terra, la sfera arriva a Ikoné che però perde il tempo. Nulla di fatto

2' - Errore in mediana di Richardson, palla a Gustavo Silva che tira ma manda sopra la traversa abbondantemente in diagonale

1' - Inizia la partita! Fiorentina che attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale. Alé Viola!

0' - Squadre in campo! Splendida coreografia da parte del tifo di casa: "Conquistate l'Europa, angeli bianchi" si legge. Vitoria con il completo bianco, Fiorentina con quello viola

Ultima, decisiva giornata della fase “campionato” della Uefa Conference League. Questa sera la Fiorentina, terza nella classifica generale con 12 punti, affronta alle ore 21 il Vitória Guimarães presso lo stadio Dom Afonso Henriques. I lusitani, settimi nella Liga Portugal, sono al secondo posto della graduatoria di Conference con 13 punti e contano di mantenere questa posizione per approdare direttamente agli ottavi di finale del torneo.

Ai viola per arrivare tra le prime otto squadre basterebbe un pari ma per evitare sicuramente lo “spauracchio” Chelsea prima della finale di Wroklaw sarebbe invece basilare vincere. Ecco, intanto, le formazioni ufficiali del match, che potrete seguire su Firenzeviola.it con la sua diretta testuale oppure, via radio, su Radio FirenzeViola (CLICCA QUI per ascoltare la diretta!).

VITÓRIA GUIMARÃES (4-3-3): Varela; M. Silva, T. Silva, Cesar, J.M. Mendes, Rivas, J. Mendes, Costa, Fernandes, G. Silva, Santos.

A disposizione: Charles, Gui, Miguel Maga, Villanueva, Ribeiro, Händel, Sousa, Arcanjo, Samu, Zé Carlos, Bica, Merci.

Allenatore: Rui Borges.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Quarta, Comuzzo, Parisi, Richardson, Mandragora, Ikonè, Gudmundsson, Beltran, Kouame.

A disposizione: De Gea, Martinelli, Pongracic, Ranieri, Kean, Gosens, Moreno, Colpani, Adli, Kayode, Caprini, Harder.

Allenatore: Palladino.

Arbitro: Xhaja (Alb).

Assistenti: Zalla-Avdo (Alb).

Quarto uomo: Doda (Alb).

Var: Schröder (Ger).

A.Var: Barjamaj (Alb).