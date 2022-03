LIVE FV, SEGUI CON NOI LA MARCIA D'AVVICINAMENTO A FIORENTINA-JUVENTUS!

12:40 - Per Fiorentina-Juventus in programma oggi - fa sapere la versione on-line de La Repubblica - sono stati dispiegati già da ieri sera circa 150 agenti a Firenze, tra servizi di sorveglianza all'hotel dove alloggia la squadra bianconera (in zona Ognissanti), un presidio fisso allo stadio Franchi e la scorta per entrambe le squadre.

12:35 - Come scrive questa mattina La Stampa, la Juve stasera a Firenze si aggrapperà a De Ligt. Sarà una partita difficile e complessa per i bianconeri: non c’è solo il ritorno di Vlahovic a tenere banco, ma la necessità di conquistare un buon risultato nella semifinale d’andata di Coppa Italia. In difesa non ci saranno Bonucci, Chiellini e Rugani e il reparto cambierà in virtù della presenza di Danilo e De Sciglio più Aké e Pellegrini sulle fasce. Che sia 3-5-2 o 4-4-2, però, cambia poco per una Juventus.

12:30 - La Fiorentina si presenterà al cospetto della Juventus, stasera, con il consueto 4-3-3. Secondo i quotidiani in edicola, sarà Terracciano a difendere i pali, davanti a Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. Nessun dubbio neppure a centrocampo, dove sono pronti Bonaventura, Torreira e Castrovilli. Infine l'attacco, in cui l'unico ballottaggio sembra essere quello tra Sottil, Ikoné e Saponara (col primo in netto vantaggio); gli altri due i titolari saranno con ogni probabilità Piatek e Gonzalez.

È il grande giorno, la data che Firenze ha cerchiato di rosso sul suo calendario fin da quando ha staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia: questa sera al Franchi va in scena Fiorentina-Juventus, andata del penultimo turno del trofeo nazionale che i viola giocheranno per la prima volta contro l'ex di turno Vlahovic: "Non è una partita come le altre" è stato lo slogan usato in questi giorni dal club di Commisso ed in effetti la storia della Fiorentina, passata e recente, racconta questo. Firenzeviola.it con un suo LIVE straordinario seguirà passo passo la marcia d'avvicinamento alla super sfida di questa sera, dove sono attese quasi 30mila persone, in uno stadio che sarà blindato dalle forze dell'ordine a causa dei recenti attriti che ci sono stati tra le due tifoserie. Segui la lunga diretta con noi, vivi il tuo Fiorentina-Juventus su FV!