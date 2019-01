LIVE FV, FIORENTINA-ROMA 1-0: LA SBLOCCA SUBITO CHIESA!

15' - Lancio sballato di Edimilson che poco prima era stato bravo ad intercettare un passaggio in contropiede della Roma

14' - La Roma attacca, prima con un tiro di Pastore dal limite ribattuto, poi con un cross di Kolarov bloccato alto da Lafont

12' - Clamoroso errore di Benassi, fortunatamente per lui fermato dal fuorigioco sbandierato dal guardalinee. Contropiuede fulmineo della Fiorentina con Chiesa che davanti ad Olsen aveva appoggiato a Benassi che a un metro dalla porta vuota aveva lisciato il pallone. Che errore di Benassi, che non si era fermato prima di finire in fuorigioco

11' - Giallo per Zaniolo, entrato a gambe unite su Pezzella nella trequarti viola

10' - Sul ribaltamento di fronte, Muriel spreca una grande occasione in contropiede per i viola

9' - Palo di Cristante! Da angolo risponde la Roma, con il centrocampista che colpisce benissimo di testa e colpisce il palo alla destra di Lafont: brivido per la Fiorentina

7' - Grande imbucata di Benassi per Mirallas che si lancia sulla sinistra e poi crossa rasoterra. Il più lesto ad avventarsi sul pallone è Chiesa che col piattone destro la infila all'angolino dal centro dell'area, insaccando l'1-0

7' - GOOOOLLLL!! GOOOOOLL!! CHIESA!!!! GRANDE INIZIO DELLA FIORENTINA!

6' - Bella giocata di Chiesa in mezzo a tre uomini sulla trequarti: steso da Pastore, punizione per la Fiorentina

5' - Botta e risposta tra le due squadre che hanno cominciato subito forte. La partita promette bene

4' - Chiesa! Risponde la Fiorentina, con il proprio attaccante che compie un grande stop col tacco e scarica un destro potente dal limite: palla sul palo! Sembrava esserci stato un tocco di Olsen, ma l'arbitro ordina la rimessa dal fondo

2' - Zaniolo! Subito pericolosa la Roma. Il trequartista giallorosso - oggi esterno a destra - ci prova col sinistro dal limite dell'area destro: Lafont controlla con lo sguardo il pallone che finisce fuori non di molto

0' - Si comincia! Primo pallone giocato dalla Roma

18.19 - Concluso il minuto di silenzio, è tutto pronto all'Artemio Franchi!

18.18 - Minuto di silenzio nel ricordo di Egisto Pandolfini

18.15 - Squadre che sono entrate in campo, risuona l'inno della Lega al Franchi

18.08 - Prima della partita, Edimilson Fernandes ha parlato a Roma TV prima del match: "Oggi dovremo fare un grande match e cercare di vincere. Abbiamo un buon attacco, così come la Roma. Ma entrambe abbiamo anche delle buone difese. Giocatore che temo in particolare? Nzonzi".

18.02 - Novità per quanto riguarda la divisa della Fiorentina: niente pantaloncino nero, la tenuta sarà oggi all-purple (leggi qui)

Ci siamo, manca poco al calcio d'inizio di Fiorentina-Roma, quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. Allo stadio Artemio Franchi, sotto un tempo non semplice, le due compagini si daranno battaglia per raggiungere le semifinali della competizione. Due squadre pazze, che nell'ultimo turno hanno subito 3 gol dando vita a due partite piene di emozioni. La Fiorentina alla fine è riuscita a spuntarla 4-3 sul Chievo, la Roma è stata invece fermata sul 3-3 (dopo esser stata sul 3-0) dall'Atalanta. Per questo ci si attende molto da questa sfida: FirenzeViola.it cercherà di raccontarvi al meglio tutto ciò che succederà al Franchi. Queste le formazioni delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick.