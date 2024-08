LIVE FV, FIORENTINA-PUSKAS A. 0-2: DISASTRO VIOLA, SOISALO RADDOPPIA AL 12'

Fonte: dallo stadio Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

17' - Primo giallo della partita: se lo becca Lucas Martinez Quarta, che commette fallo su Nagy, vera spina nel fianco dei viola fin qui

12' - CLAMOROSO! RADDOPPIO DELLA PUSKAS AKADEMIA! Contropiede velocissimo della squadra magiara dopo un'errore di Kayode, con la sfera che arriva a Soisalo sulla destra che in diagonale fa 2-0: Franchi attonito, pazzesco!

9' - GOL DELLA PUSKAS AKADEMIA! Dal dischetto Nagy fa 0-1, anche se De Gea aveva intuito la traiettoria della sfera

8' - Rigore per la Puskas Akademia: il fallo è di Kayode ma l'errore più grave è di Alessandro Bianco, che restituisce imprudentemente al pallone al terzino che commette fallo sull'accorrente Nagy. Penalty ineccepibile...

5' - Bella azione personale del Flaco Colpani: palla ricevuta dalla linea difensiva e campo tagliato a fette, con l'ex Monza che si accentra e va al tiro trovando però la risposta di Pécsi

3' - Bella giocata di Parisi sulla sinistra, palla al centro per Bianco che va al tiro ma spingendo l'avversario: fallo per gli ungheresi

2' - Canta la Curva Fiesola, traslata per quest'anno in Ferrovia: anche la panchina viola è stata cambiata, adesso è lato curva Ferrovia

1' - Inizia la partita! Avanti tutta, Fiorentina! Viola in completo casalingo (maglia, calzoncini e calzettoni viola), Puskas A. con la divisa bianca da trasferta

È tutto pronto per il fischio d'inizio di Fiorentina-Puskas Akademia, playoff d'andata di Uefa Europa Conference League. I viola, reduci dal pareggio di Parma e con una formazione ancora in costruzione, affrontano una squadra che guida il proprio campionato a punteggio pieno e che punta a fare la storia arrivando per la prima volta alla fase a gironi di un torneo internazionale.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Mandragora, Bianco, Parisi; Colpani, Sottil, Beltran. All. Palladino.

PUSKAS AKADEMIA (4-2-3-1): Pécsi; Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill; Favorov, Plšek, Nissila; Soisalo, Nagy, Puljic. All. Hornyak.